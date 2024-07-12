Maddi ve sosyal benlik üzerinden refleksif bir bakış

Pelin Buzluk yeni öykü kitabı, “Yer Değiştiren Sular”da yas, bekleyiş, kayıp, arzu endişesi ve kıyımların yakıcılığının yanı sıra aşk ve dayanışma kavramlarıyla okuruna umudu da gösteriyor.

Tekgül ARI

Bedeni işe teslim etme mecburiyeti William James benliğin iki yönünü “Ben” ve “Beni/Bana” teorisiyle ayırmıştır. “Ben” benliğimizin bilen yanıdır. Ancak “beni/bana” benliğimizin bilinen yanını temsil eder. Algı nesnesi de olan bu benliği, James üç kısma ayırır: “Maddi, toplumsal ve manevi (spiritüel) benlik.” (Kayaoğlu, 2019:4) Maddi benlik, kişinin bedeninin yanı sıra giyim kuşam, yaşanılan yer, maddi imkânlar gibi birçok şeyi içine alır. Sosyal benlik ise başkaları tarafından nasıl tanındığımızı gösterir. Pelin Buzluk’un yeni öykü kitabı, “Yer Değiştiren Sular” özellikle maddi ve sosyal benlik üzerinden refleksif bir bakış açısı gerektiriyor. Çünkü yazarın yarattığı öykü karakterleri benliklerimizde kırılmalara neden olan birtakım olguları fark etmemize olanak sağlıyor.

Karl Marx bedensel çalışma hayatının insanın özünü oluşturduğundan bahseder. “Çalışma, dünyayı daha iyi kılma ve değiştirme, insan ihtiyaçlarına daha uygun hâle getirme ve böylece insanî varoluş ve potansiyeli geliştirme kapasitesi insanın özünü oluşturur.” (Sunar, 2018:64) Buzluk, “Hüseyin’in İfadesi” ve “Kömür” öykülerinde özünü bulmak ya da korumak uğruna ağır işlerde çalışanların, kapitalist sistem tarafından bedenlerinin nasıl da bir kâğıt peçete gibi kullanılıp hiçlik çöpüne atıldığını gösterir. Kapitalist sistem kâr iştahıyla kendine mecbur kıldığı işçilerin, varoluş potansiyellerini geliştirmelerine olanak tanımak bir yana, bedenlerini işe teslim etme dayatmasıyla, her geçen gün benliklerinde yarattığı kırılmalarla özsaygılarını yitirmelerine de neden olmaktadır.

YAŞAM ENGELLİ İŞÇİLER

Öğretmenlik mesleğine atanamayan Hüseyin bir inşaatta çalışmaya mecbur kalmıştır. Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan İsmet, çocuk işçi olduğu dönemlerde üç parmağını boğumlarına kadar makineye kaptırmıştır. “Çocuk aklıyla sanmış ki böyle sabahtan geceye çalıştıkça bedeni parça parça eksilecek.” İnşaat işçisi İsmet, onca yoksulluk ve yoksunluğu aşmayı bir yana bırakmış, “nasıl daha iyi doyabilirim”in peşine düşmüştür. Bu hayalin malzemesi yine bedendir. “Ya tamam dersi kes! Çok sağlıklı, çok düzenli, temiz hayatımız var da ben de keyfimden kanımı satıyorum, de mi?”

“Kömür” öyküsünde de durum pek farklı değildir. Fabrikada kolunu makineye kaptırmış Veysi’nin, artık engelli birey olmasıyla, işe yaramazlık kâbusu içinde yaşadığı psikolojik durumuna yakından tanıklık ederiz. Veysi’yle aynı fabrikada çalışan arkadaşı Hamza, işveren lehine ifade vermediği için işten atılmıştır. Hamza, geçimini sağlamak, belki de özünü korumak amacıyla bu kez de tehlikeli sulardan ekmeğini çıkarmak çabasına girişmiştir: Denizden kömür toplamak. Makineye kolunu kaptıran arkadaşının da artık bir engelli birey olarak özsaygısını yeniden kazanması amacıyla; sonunda onu da kömür toplamaya ikna eder. Aslında “Hüseyin’in İfadesi” öyküsünde olduğu gibi, bedenen sağlam olan Hüseyin de, “Kömür” öyküsündeki Hamza da bir bakıma, özünü gerçekleştirebilecek bir işe sahip olmadığından, yaşam engellidir. Her şeye rağmen Hamza, bu engeli, arkadaşıyla dayanışma göstererek, denizin içinde bedenlerini yok etme pahasına kömür toplayarak aşmaya çalışır.

“ZAYIF KADIN” PATHOS’UNU TERSİNE ÇEVİRMEK

“Abla” öyküsünde ana ocağından çıkıp devlet/baba ocağına, erkek olmaya giden askerler ile baba şiddetinden kaçan Aydan ve ablasını yitirmiş Sibel’in hikâyeleri bir otobüste çakışır. Yola çıkanlar için bu yol ister istemez uzundur. “Demek birbirimizin yaralarına tanık olacakmışız. Yol uzun, belki konuşuruz da. Başkasının acısına bakmak, kendimizinkini yatıştırır mı, yoksa kanırtır mı?” Ataerkil sistem, yüzyıllardır kadını toplumun dışında tutup evin mahremine kapatma arzusuyla her türlü şiddete başvurdu/ vuruyor. Son yıllarda ülkemizde her gün onlarca kadın öldürülüyor. Kadınlar da bir şekilde, ölümü göze alarak eril şiddete karşı duruşlarıyla, yüzyıllardır tekrarlanan “zayıf kadın” pathos’unu tersine çeviriyor.

Geçmişte Aydan’ın annesini öldüren babası, cezası tamamlanır tamamlanmaz kızının peşine düşer. Ancak öyküde dikkat çeken mesele şudur; erkek kardeşinin yaşamını güvenceye almak için bir şekilde para bulup onu yurtdışına gönderenler, Aydan için kılını bile kıpırdatmaz. Çünkü ataerkil yapı, erkeğin kollanması konusunda sözleşmiştir. Öte yandan Sibel de otobüste yanına oturan bu kadına, “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” der bir bakıma. Böylece Sibel başka bir kadını kurtarırken ölen ablasının yerine de geçmiştir.

“Yangınlar” öyküsü ise kutsal annelik mitini, emzikli bir kadının cinsel arzularını öne çıkararak yıkar. Bu arzular, toplumsal normlar nedeniyle bastırılmaktadır. Çünkü kadının bedeni ya babanın ya da kocanın mülkiyetindedir, üzerinde kendi söz hakkı yoktur. Bu nedenle öyküde Ali, Hacer’i arzulamasına rağmen, komşu erkeğin mülkiyetine hıyanet etmemek için kendini geri çeker. O da toplumsal normların yaptırımlarından çekinir.

BEDENLERİ TERBİYE EDİLEN CESETLER

“Kierkegaard’a göre olmuş olan tarihseldir, dolayısıyla tarihsel olan olmamış hale getirilemez.” Bu bağlamda, tarihselliği resmi ideoloji tarafından çarpıtılan 1937/1938 Dersim Katliamı’yla, “Bayram” öyküsünde yeniden yüzleşiriz. Kıyım bitmiştir bitmesine de katledilen yüzlerce bedenin yakınları tarafından alınmasına dahi tahammül edemeyen ideolojik yapı, dere kenarında onları çürümeye bırakır. Vakanüvisler, kahrı bol bol verenleri, sorgulanmadan kimlikleri yüzünden öldürülenleri, üstelik bedenleri bile terbiye etmek amacıyla çürütenleri hiçbir zaman yazmayacaktır. Ancak her tarih şimdinin tarihi diyenler de boş durmayıp kıyımın nedenlerini ve sonuçlarını araştıracaktır. Bu kıyımdan rahatsızlık duyan edebiyatçı da o kıyımın içindeymişçesine, kurmaca ve gerçekliği birleştirerek öyküleştirecektir.

GOTİK UNSURLAR

“Bir Dost” kız öğrencilerin kaldığı bir konakta geçer. Okurken hem meraklanır hem de neşelenirsiniz. “Şu Anda Buradasınız” öyküsü de kaybolmuş bir sevgiliyi bekleme üzerine kuruludur. Derin bir aşkı barındıran bu öyküde düş ve gerçek iç içe geçmiştir. Tekinsiz altgeçidin, labirentimsi tünel ve girdaplarını bin bir zorlukla aşmaya çalışan Neval’in durumu, bir bakıma Freud’un üç katmandan oluşan zihin modelini çağrıştırır. Su basmış tünelin içinde bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı katmanları tek tek aşmaya çabalar. Ayrıca öyküde “ev” imgesi sembolik olarak kavuşmayla da bağlantılıdır. Öykünün sonunda bir kavuşma anı var mı yok mu, karar okurun düş gücüne bırakılmıştır.

“…poetik bir unsur olarak kadın yazınında gotik, bir anlamda susturulmuş, bastırılmış, temsiliyetin dışına atılmışın kendini ifade ediş biçimidir.” (Sakman, 2018:260) Bu bağlamda “Şu Anda Buradasınız”, “Bir Dost” ve “Yangınlar” öyküleri; korku, endişe, bekleyiş, kaybolmak, sır, konak, ev, arzunun bedende yarattığı şiddet ve endişe gibi gotik unsurları barındırmaktadır.

Pelin Buzluk’un, “Deli Bal”, “Kanatları Ölü Açıklığında”, “En Eski Yüz” öykü kitapları daha çok büyülü gerçekçi ve kapalı bir anlatım biçimini barındırıyordu. On öyküden oluşan yeni kitabı “Yer Değiştiren Sular”daki öykülerinin çoğu ise hikâye tarzında ve toplumsal bakış açısıyla yazılmış. Buzluk, öykülerinde yas, bekleyiş, kayıp, arzu endişesi ve kıyımların yakıcılığının yanı sıra aşk ve dayanışma kavramlarıyla okuruna umudu da göstermiştir. Ayrıca yazar, oldukça sade ve anlaşılır bir dili tercih ettiği gibi, sıkça kullandığı diyaloglarla çoksesliliğe de ulaşmıştır.