Madenci çocukları, çocuklarımız…

8 yaşındaki Efe’nin babası 11 gün boyunca yaklaşık 200 km yürüdü. Ankara’ya girdi, polis şiddeti gördü. Açlık grevine başladı. Açlığının dördüncü gününde, okuldaki 23 Nisan gösterisini bırakıp gelen Efe, o gün doğan kız kardeşine hediye alamamış babasının yanında dikildi. Birlikte ağladılar!

Efe, babası aylardır maaş alamayan, tazminatları ödenmeyen, ücretsiz izinlere çıkarılan Doruk Madencilik işçisi babaların çaresizliğine çare olmaya gelen direniş çocuklarından biri.

Bu çocuklar, misal Çayırhan’daki kırtasiyecide kalemlere, silgilere, defterlere erişilmez mücevherler gibi bakan madenci çocukları… Babalarının veresiye defterine bakan gözlerindeki mahcubiyeti görmemek için başını eğen kırtasiyeci Tuğçe Hanım’ın içini ezen çocuklar…

Babaları Başbereket’ten Yenikent’e yürürken dinledim: 9 yaşındaki çocuğu ve hasta eşi için yürüyen İsa’yı… 5 çocuklu Akif’i… İçeride kalan 5 maaşın, 14 senelik tazminatın ve yer altında geçirdiği 15 yılın öfkesiyle, ama daha çok tek kız çocuğu için yürüyen Özkan’ı… “2 çocuğum perişan” diyen ve 20 bin emekli maaşı yetmediği için girdiği Doruk Madencilik’te de maaş alamayan ama isyanını “Saygılarımla” diye bitiren Yaşar’ı…

Ve 65 yaşındaki Nazım Abilerini… 80’lerin devrimcisi, çocuklarını da devrimci yetiştiren, aynı şirkette özel güvenlik olan ve o da maaş alamadığı için harçlık verdiği oğluyla eylemlerde karşı karşıya gelen Nazım Abi’yi…

Çağ atlayan Türkiye’de, çocuklarını aç yaşadıkları bir hayattan çıkabilmek için yürüyen, açlık grevine yatan ve bunu hepimiz için yapan Doruk Madencilik işçileri bunlar!

-Fransa’da çoğu çocuk 1099 madencinin hayatını kaybettiği Courrières Maden Faciası 10 Mart 1906’daydı.

-362 madencinin öldüğü ve yüzlerce göçmen çocuğun babasız kaldığı Monongah Maden Faciası ABD’de 6 Aralık 1907’de yaşandı. O yıl çocuklar Noel Baba’dan oyuncak değil yiyecek ve ayakkabı istemişlerdi.

-Galler’de 439 madencinin öldüğü ve babalarının yerini almak için 12 yaşındaki çocukların madene indiği Senghenydd Maden Faciası olduğunda takvimler 14 Ekim 1913’ü gösteriyordu. -1549 madencinin öldüğü tarihin en ölümcül maden kazalarından Benxihu Maden Felaketi yaşandığında tarih 26 Nisan 1942, yer de Japon işgalindeki Çin’di. Doğru dürüst yas tutulmasına izin vermeyen işgalciler, ölen babalarının yerine yerin altına çocuklarını gönderdiler.

-Maden ve çocuk dendiğinde akla Aberfan Felaketi gelir. 21 Ekim 1966 sabahı, üzerine kömür atığı yığını çöken Galler’deki Aberfan köyünün ilkokulunda ölen 144 kişinin 116’sı öğrencilerdi.

21. yüzyılda madenlere biraz düzen ve güvenliğin gelmişken; bizde Kozlu, Armutçuk, yine Kozlu, Dursunbey, Ermenek, Soma ve Bartın’da çocuklar madenlerde ölen babalarının ardından ağladılar. O yaşlı gözler Soma’da madencinin tekmelendiğini de gördü!

Bu köşe yazılırken; Ankara’nın Kurtuluş Parkı’ndaki madencilerin çocuklarının kurtuluşu için mücadeleleri sürüyor, “Babam 5 aydır maaş alamıyor. 5 ayda 10 yıl yaşlandı. Gözlerimin önünde eridi” diyen kız çocuğunun feryadı parkın ayazına karışıyor, açlık grevlerinin beşinci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyen madenciler polis ablukasına alınıyor, gazlanıyordu.

Orta Çağ Avrupa’sında 12–13. yüzyıllardan itibaren görece düzenli yapılmaya başlayan, 16–17. yüzyıllarda Avrupa’da gelişen kömür madenciliğini tarihi çok daha eskidir ve ağır kölelikle lekelidir!

Ne yazık ki bugün, hem de bir 23 Nisan’da, kendilerinden geçmiş ve çocuklarının derdine düşmüş madenciler arasındaki sendikacı Başaran Aksu hâlâ kölelikten söz ediyor: “Bizi köle ilan edin. … gördüğümüz muamele bundan bile geri çünkü. Karnımızı doyurun, ısınmamızı, barınmamızı sağlayın, biz de köle gibi çalışalım. Adı konsun. Haklarımız varmış gibi davranmaya gerek yok!”