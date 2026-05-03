Madenciler güneşin yerini gösterdi

Madenciler kazandı. Günlerce süren yürüyüşün, açlık grevinin ve dayanışmanın ardından gelen bu kazanım, birlikte direnince yol açılabileceğini gösteren güçlü bir hatırlatma oldu. Yer altının karanlığından çıkan madenciler, bir kez daha umudun nerede durduğunu gösterdi. Müziğini emekle, sokakla ve insanın iç dünyasıyla kuran Ozan Çoban, bu sesi yakından duyan isimlerden biri. Güneş Demir’le birlikte direnen işçiler için uyarladığı “İşçi Yürüyor Baştan” da bu bağın izlerini taşıyor. Çoban, bugünlerde yeni solo albümü Mutlu İnsanlar Gibi ile karşımızda. Şair Neslihan Altun’un dizeleriyle şekillenen albüm, “mış gibi” yaşamaya, dağılmaya ve içte büyüyen yangına bakıyor.

Ozan Çoban’la madencilerin kazanımını, işçi şarkılarının bugün nerede durduğunu ve Mutlu İnsanlar Gibi albümünü konuştuk.

Madenciler kazandı. Günlerce süren yürüyüşün, açlık grevinin ve dayanışmanın ardından gelen bu kazanımı, işçi şarkılarıyla da temas kurmuş bir müzisyen olarak nasıl okudun?

Emekçiler kazanınca halk da kazanıyor, yani hepimiz kazandık. Müthiş bir örgütlü mücadele pratiği ve direnç gösterdi Madenciler. Mücadele tarihinde şüphesiz ki en güzel şekilde yerini alacak bu direniş de. Halkın boğazından geçen lokmanın azaldığı, baskının katmerlendiği, geleceğin bulanıklaştığı bir zifiri karanlık dönemindeyiz, böyle dönemlerde bireysel buhranlar ve karamsarlıklar da güç kazanıyor. Ne mutlu ki ekmeğini taştan çıkarmayı bilenler, karanlıklar içinden umut devşirmeyi de biliyorlar. Madenciler yer altından çıkıp güneşin yerini gösterdiler yine hepimize.

İŞÇİ ŞARKILARI GÜCÜNÜ MEYDANLARDAN ALIYOR

Bir zamanlar işçi marşları meydanlarda ağızdan ağıza büyür, kalabalığın ortak sesine dönüşürdü. Bugün o ses daha çok sosyal medya videolarında, kısa kayıtlarda karşımıza çıkıyor. İşçi şarkıları eski gücünü mü kaybetti?

İşçi şarkıları gücünü meydanlardan, direnişlerden alıyor. İşçiler de öyle. Meydanlar zapt edildiğinde kendi özünü ve gücünü buluyor şarkılar da işçiler de. Bir güç kaybından bahsedeceksek eğer öncelikle bu tespiti yapmamız gerek. Meclise sıkışmış muhalefet, sosyal medyaya hapsolmuş eylemlilikler vs nasıl ki güçsüz ve cılız kalıyorsa, buradan hareketle üretilen şarkılar da yeşermesi gereken zemininden uzakta kalıyor. Yakalamaya çalışıyoruz, arıyoruz elbet o ruhu yeni üretimlerimizde ama meydanlardan uzakta hiç kolay olmuyor elbette bu.

Sence bugünün madenci direnişi yarının şarkılarına nasıl geçer?

Bir büyük umutlu ezgi anlatacaktır bu direnişin yankısını da elbet. Madencilerin tarihi şanlı. 2020 yılında benim içimden de bir şarkı çıkarmışlardı o müthiş dirençleriyle. Anlatmak isterim; Pandemi döneminin kasveti vardı hepimizin üzerinde ve maden işçileri hakları için yine Ankara’ya yürüyorlardı. Birden İzmir depremi koptu ve madenciler yürüyüşlerine ara verip İzmir’e halkın yardımına koştu. Bir madenci diyordu ki “enkaz altında kalmayı da oradan çıkmayı da en iyi biz biliriz.” Elde kazma kürek bittiler hemen enkaz alanlarında. Minicik bir bebeğin enkaz altından çıkarken tutunduğu bir emekçi eli fotoğrafı düştü sonra medyaya. Çok ağladım bu ana ve her şey o kadar berraklaştı ki o anda; düzenin enkaz altında bıraktığı çocuklarımız emekçilerin ellerine tutunarak kurtuluyordu enkazlardan. İçim bir şarkıya dökülüverdi, adını da umut koydum.

“Yılmamak ne mümkün/Ne mümkün yorulmamak/Ama bak yürüyor madenci/Kavgası senindir unutma” Dünün direnişi bugünün şarkısı artık ve bu sürüp gidecektir böyle.

Güneş Demir’le birlikte “İşçi Yürüyor Baştan / Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra”yı direnen işçiler için uyarlamıştınız. O şarkı, bir dönemin grev ve direniş dalgasına eşlik eden kolektif bir söz gibiydi. Bugün madencilerin kazanımıyla birlikte yeniden düşündüğünde, işçi sınıfının sesinde ne değişti?

İşçi sınıfı mücadelelerle, direnişleriyle, örgütlülüğüyle iktidarını arıyor. Kaybolacak, yitip gidecek bir şey değil bu. Dönem dönem geriye gidişler olsa da öfke birikiyor ve bu öfke taşıp da bendini aştığında karanlık sis bulutları dağılıveriyor. O günlerin özlemindeyiz. Toplumsal olarak mutlu insanlar gibi hissettiğimiz anlar böyle zamanlar. Ben albümden yayınladığım 2. şarkı olan Yangın’da şu dizelerle ifade etmeye çalışmıştım yaşadığımız bu karanlıkta beklediğimiz o büyük günü; “Ah bu yangın zaman nedir bilmez Yanar ha yanar da dumanı tütmez Topraktadır tohum sabrı hiç tükenmez Bekler ha bekler de sancısı dinmez” Elbet o tohum çatlayacak.

MIŞ GİBİ YAŞIYORUZ MUTLU DEĞİLİZ

Yeni albümünün adı “Mutlu İnsanlar Gibi”. Sen bu albümü “mış gibi yaşamaya bir itiraz” olarak tarif ediyorsun. Bugün işçiler, sanatçılar, gençler; herkes biraz “iyiymiş gibi” yapmak zorunda mı bırakılıyor?

Mutlu insanlar gibi…Bu isim sevgili Neslihan’ın, şiirine yaptığım bestesine verdiği isim oldu. Fakat ben bunu albüm ismi olarak da kullanmamın çok yerinde olacağını düşündüm. Genel olarak büyük çoğunluğumuz mutlu değiliz çünkü ve öyleymişiz gibi yapmak zorunda bırakıyor bizi yaşadığımız düzen. Üstelik buna da alışıyoruz. Bir yandan gerçekten mutlu olduğumuz zamanlar da var ve çok iyi biliyoruz bu anları. Maden işçisi kazanınca, yan yana şarkılar söyleyebildiğimizde, meydanları inlettiğimizde… Biraz olsun hissediyoruz o gerçek mutluluğu. İşte bu çelişkilerin ortasında çıktı albüm şarkıları ve bu tezat hislerin çarpışmasının yansıması içindeki şarkılar. Totalde 12 şarkıyı bulacak. Kendi içime doğru yol aldım, içimin dehlizlerinde de kendimi aradım ve bulmaya çalıştım bu albümde. Albümün edebi yapısı da müzikal soundu da bunun izlerini taşıyor.

“Arkadaşlar Dağılmıyoruz” başlığı bile başlı başına politik bir cümle. Dağılmamak senin için ne demek?

Ben şiirin başlığını gördüğümde gülümsediğimi hatırlıyorum. Örgütlü mücadele pratiği içindeki arkadaşlar çok iyi bilir ki herhangi bir eylemde bir kolluk kuvveti müdahalesi öncesi çok sık söylenen bir cümledir bu. Kol kola girersiniz, bir bütün olursunuz. Siz dağılın diye uğraşılar ama direnirsiniz. Dağılmamak direnmektir, örgütlü bir akla sahip olmaktır. Bedensel ve ruhsal olarak ne kadar kötü olursak olalım bize uzanan bir elin olduğunu bilmektir, yalnız olmadığımızı hissetmektir. Sorumluluğumuzu hatırlatmak, hatırlatmaktır. Bu dizeleri şarkıya dökerken aklımda hep şu vardı; her şarkı başka bir insana uzanan el. Şarkılar varken hiç yalnız hissetmedim ben kendimi. Başka birisi de yalnız olmadığını hisseder umarım dinlediğinde bu şarkıları.

Albümde Neslihan Altun’un şiirleriyle kurduğun bağ dikkat çekiyor. Şiirin diliyle politik söz arasında senin için nasıl bir fark var?

Neslihan’la yaşıtız, aynı kuşağa mensubuz. Yaşam hikayemiz çok benzer ki travmalarımızda öyle. O yüzden Neslihan’ın dizeleriyle çok organik bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Şiir kitabı eline geçtiğinde, “şiirin öldüğü, geçmişte yaşadığı” vs gibi söylemlerin ne kadar boş olduğunu gördüm. Bu bile başlı başına umuttu benim için. Çok incelikli, zarif bir dille kurulmuş; varoluşsal sancılardan toplumsal kurtuluşa uzanan; güzel günlerin özleminde, sabırsız fakat inançlı, inatçı ve yaşadığı çağa karşı tepeden tırnağa bir öfke bence Neslihan’ın şiiri. Bu kullandığım ifadeleri kendi hislerim içinde kullanabilirim. Böyle bir zeminde yeşerdi işte bu şarkılar. Tanığı - ve ki yapamadıklarımızla- sanığı da olduğumuz bu çağın, şu anki zamanının kesitinden bir parçadır sunduğumuz. Bunu çok önemsiyorum; geçmiş büyük zenginliklerle dolu elbet; lakin oraya saplanıp kaldığımızda bugünü ve yarını ıskalıyoruz. O sevdiğimiz şarkılar, o sevdiğimiz şiirler aynı zamanda yazıldıkları dönemin müthiş birer tanığıydılar. Bunu hatırlamak ve kendimize de buradan bir yol açmak zorundayız diye düşünüyorum. Şiir gücünü imgelerinden alıyor, imgeler dünyası ile gerçek dünya arasında kurduğu bağ ne kadar organikse; şiirin etkileyiciliği de o ölçüde artıyor bence. Politik söz bir nevi muhatabına direkt söyler sözünü, gücü anlaşılabildiği ölçüdedir. Şiir ise dolaylıdır ama ve gücü hissedilebilmesinde, muhatabının derinliklerine- muhatabı onu tam olarak anlamasa da- inebilmesindedir. Siyasetçiler söz işçileri, biz ise yürek işçisiyiz.