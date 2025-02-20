Mağluptur bu yolda galip

Ada futbolunun en köklü ekiplerinden biri olan Celtic, önceki gün Şampiyonlar Ligi play-off turunda Bayern Münih ile 90+4’te gelen golle 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi’ne veda etti. Futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olan İskoç temsilcisi, sahada kaybeden taraftı ama bu sezon boyunca İsrail’in soykırımcı politikalarına sergilediği tavırla yeşil sahalarda onurlu duruşun temsilcisi oldu.

Bayern maçına da “Siyonizme kırmızı kart” göster pankartıyla giden Celtic taraftarı Gazze’de uygulanan katliama karşı oynadıkları her maçta sesini yükseltti. Üstelik bunu UEFA’nın uyguladığı yaptırımlara karşı geri adım atmadan yaptı. Üstelik bu yeni bir durum da değil. 2016'da Celtic, Şampiyonlar Ligi eleme turunda İsrail ekibi Hapoel Be’er Sheva ile karşılaşırken, Green Brigade taraftar grubu stadyumda yüzlerce Filistin bayrağı açtı. UEFA, bu eylem nedeniyle kulübe para cezası verdi. Taraftarlar ise bir kampanya başlatarak ceza miktarını Filistinli hayır kurumlarına bağışladı.

Celticliler ‘Siyonizme kırmızı kart’ göster pankartı açtı.

Kulüp yönetiminin “Siyasi mesajlardan uzak duralım” çağrısına rağmen protestolarını artırarak devam ettiren Green Brigade, üzerindeki bütün baskıya rağmen Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürmeye devam ediyor. Rusya’yı Ukrayna savaşı başlar başlamaz men eden, İsrail’e karşı ise hiçbir yaptırım uygulamayan UEFA defalarca cezalarlar Celtic taraftarının protestolarının önüne geçmeye çalıştı. Ancak taraftarlar, kulüp yönetimi ve UEFA’nın tutumuna rağmen eylemlerine devam etti.

Celtic taraftarlarının Filistin’e verdiği destek, yalnızca tribünlerde bayrak açmaktan ibaret değil aynı zamanda maddi bağışlar, boykot çağrıları ve uluslararası farkındalık yaratma çabalarıyla da kendini gösteriyor. Celtic’in ezilen halklarla dayanışma geleneği, taraftarlarının Filistin konusunda gösterdiği istikrarlı duruşla bir kez daha kanıtladı.

Buna karşın ‘Filistin halkının yılmaz savunucusu’ olan Türkiye’de UEFA’nın bu tutumuna karşı neler yapıldı. Birkaç pankart, bir iki küçük tezahürat hariç hiçbir şey. Üstelik AKP iktidarı Beşiktaş’ın evinde oynaması gereken Maccabi Tel Aviv maçını UEFA’yla anlaşıp Macaristan’da oynanmasına göz yumdu. Beşiktaş’ın elenmesine belki de bu maçta alınan skor sebep oldu. Özetle Celtic’in Filistin konusundaki bu onurlu duruşundan “Mazlumların yılmaz savunucusu” olduğunu iddia edenlerin öğreneceği çok şey var.