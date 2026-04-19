Magyar’ın “rejim değişikliği” iddiası hayli sınırlı

Özge Güneş

Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban hegemonyası, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde kendi içinden çıkan bir figürün, Peter Magyar’ın liderliğindeki Tisza Partisi’nin zaferiyle sarsıldı. Bu değişim gerek Avrupa’da gerekse de Türkiye muhalefetinde aşırı sağın ve otoriterliğin gerilemesini simgelediği gerekçesiyle büyük bir heyecanla karşılandı.

2010’dan bu yana Macaristan’ı "illiberal demokrasi" laboratuvarına çeviren Orban, yargıyı kuşatmış, medyanın %80’ini kontrol altına almış ve anayasayı kendi bekasına göre dizayn etmişti. Küresel aşırı sağın ikonu haline gelen Orban, kadın haklarından LGBTQ+ bireylere, göçmen karşıtlığından "aile değerleri" adı altındaki baskıcı politikalara kadar otoriter popülizmin bayraktarlığını yaptı. Ancak son tahlilde, bir çocuk istismarı skandalının ardından patlak veren yolsuzluklar ve “harap edilmiş” bir ekonomi Orban’ın sonunu getiren esas dinamikler oldu.

Zaferi kazanan Magyar ise yabancı bir isim değil. Eski Adalet Bakanı Judit Varga’nın eski eşi ve uzun süre Fidesz elitleri arasında yer almış bir figür. Magyar’ın yükselişi, sistemin dışından gelen bir halk hareketinden ziyade, iktidar bloğu içindeki bir yarılmanın sonucunda şekillendi. Bu durum daha ihtiyatlı olmayı gerektiriyor. Magyar, Orban’a yakın bürokratları istifaya çağırdı ancak Orban’ın 16 yılda inşa ettiği yapının ve mülkiyet ilişkilerinin ne kadar değişeceği sorusu önemli bir tartışma başlığı oluşturuyor.

Bu tablo ışığında, Magyar’ın Fidesz kökenli geçmişinin vadedilen rejim değişikliği iddiasının sınırlarını nasıl etkileyeceği; zaferinin salt bir otoritarizm-demokrasi karşıtlığı üzerinden kutsanmasının ne kadar gerçekçi olduğu ve Macaristan’ın "Avrupa yoluna geri dönüşünün" halk adına bir kazanım mı yoksa neoliberal merkezin tahkimi mi olduğu; Orban’ın yenilgisinin küresel otoriter popülizm dalgası ve Trumpist siyaset için bir kırılma noktası olup olmadığını ve bu sürecin Türkiye için ne tür dersler barındırdığı sorularımızı Prof. Dr. Anıl Duman'a yönelttik.

***

Prof. Dr. Anıl Duman:

Magyar’ın “rejim değişikliği” iddiası, Orbán tarafından kurulan sistemin dışından gelen bir rakip olmamasından, aksine bu sistemin içinden çıkmış eski bir aktör olmasından dolayı bir hayli sınırlı. Aslında Magyar’ın nereden geldiği yeni hükümetten ne beklememiz gerektiğine dair birçok işaret barındırıyor. Magyar sadece partinin içinden gelen bir aktör değil, 16 yıllık Orbán rejiminin bir sonucu. Bu rejim, Türkiye’deki gibi sadece hükümetle değil patronaj ağları, medya ve ekonomik ilişkileri birleştiren geniş bir blok olarak işledi. Magyar’ı destekleyen tabanın büyük bir kısmının bu sistemi değiştirmekle ilgili bir derdinin olduğunu varsaymak zor.

Onun yükselişi iktidar eliti içindeki bir ayrışma olarak anlaşılabilir, zaten seçim stratejisi de bu sebepten dolayı yeni bir siyasal model geliştirmekten çok, yolsuzluk karşıtı söylem üzerine kurulmuştu. Özellikle Avrupa Birliği ve hukuk devleti konularında bir önceki hükümetten ayrışsa da göç ve ulusal egemenlik gibi konularda Fidesz’in temel dünya görüşüne çok da uzakta durmuyor. Yine aynı şekilde kampanyasının hiçbir noktasında gelir dağılımı, güç ilişkilerinin yapısı veya toplumsal düzenin dönüşümüne değinmemiştir. Zaten sistemi kökten değiştirmekten ziyade mevcut düzeni düzeltmeye veya temizlemeye daha yakın olması bir bakıma onu hayal kırıklığına uğramış eski Fidesz seçmenleri için cazip kıldı. Dolayısıyla, yeni bir yapı kurulmasından ziyade, eski yapının düzeltilmesi ve bu yapı içerisinde bir yeniden hizalanma daha olası.

Aslında, devlet aygıtında “toplu istifalar” talebi bile bu onarım mantığını yansıtıyor. Zira bu talep kişiler ve sadakat ağlarını hedef alırken siyasi kontrolün nasıl işlediğini belirleyen temel mekanizmaları değiştirmeye yönelik bir adım değil. Orbán yalnızca geçen 16 yıl boyunca seçim kazanmadı, aynı zamanda seçim kaybedildiğinde de ayakta kalacak şekilde tasarlanmış bir devlet kurdu. Ancak istifalar tek başına bu yapıyı çözmeye yetmez. Yargı, düzenleyici kurumlar ve medya uzun süreli ve korunaklı görevlerle sadık isimlerle dolduruldu. Bunun yanında kariyerlerin ve kaynakların siyasi uyumla bağlantılı olduğu geniş bir bürokratik yapı oluşturuldu. Bu nedenle üst düzey isimler değişse bile, altta yatan sistem yeni aktörlerin de aynı sorunlarla karşılaşmasına ve hatta aynı şekilde gücü kötüye kullanmasına yol açabilir.

GERÇEK DEMOKRATİKLEŞME DAHA DERİN MEKANİZMALARIN DÖNÜŞMESİNİ GEREKTİRİR

Ayrıca hızlı değişimin hukuki sınırları var. Birçok kilit pozisyon anayasa tarafından güvence altına alınmış ya da belli bir görev süresi mevcut. Bu durum, doğrudan tasfiye yerine yasal çerçevede değişiklik yapılmasını gerektirir. Geniş çaplı değişimler aynı zamanda siyasi açıdan da riskli çünkü reformdan ziyade intikam olarak algılanabilir. Bu nedenle asıl mesele, kimlerin görevden ayrıldığı değil, onların yerine neyin geçtiğidir. Eğer değişim yalnızca aynı merkezileşmiş yapı içinde yeni atamalarla sınırlı kalırsa, sonuç yüzeysellikten pek öteye gidemez. Gerçek demokratikleşme ise yargı atamalarından kamu kaynaklarının dağıtımına, medya sahipliğinden kurumsal bağımsızlığa kadar daha derin mekanizmaların dönüşmesini gerektirir.

Bu bakımdan Magyar’ın zaferini otoritarizm-demokrasi karşıtlığı üzerinden kutsanmasına şu aşamada biraz temkinli yaklaşılmasında fayda var. Her ne kadar Orbán’ın yenilgisi liberal siyasete geri dönüş olarak yorumlansa da yeni hükümetle beraber nelerin değişebileceğini kestirmek zor. Otoritarizm-demokrasi karşıtlığına zemin teşkil edebilecek değişimler Orbán’ın uzun süreli üstünlüğünü mümkün kılan koşulların zayıflatılmasını gerektirmektedir.

Onun iktidarı, siyasi sadakate karşılık ekonomik istikrar, öngörülebilir yönetim ve devletin işlevselliğine dair algı üzerine kuruluydu. Zaman içinde enflasyonun yükselmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin gözle görülür şekilde düşmesi ve yolsuzlukların ayyuka çıkması bu dengeyi bozdu. Bu memnuniyetsizlik, değişimin imkânsız olduğu hissini kıran bir figür olarak Magyar’da karşılık buldu. Ama demokrasi kazandı demek için çok erken.

KÜRESEL POPÜLİST DALGANIN GERİLEMESİ OLARAK GÖRMEK İDDİALI

Yine de bu uzun süredir küresel ölçekte daha geniş bir otoriter popülizm dalgasının modeli olarak Orbán’ın yenilgisinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Macaristan seçimleri bu anlamda bir dönüm noktası. Orbán, demokratik gerilemenin içeriden nasıl gerçekleşebileceğinin küresel sembolü olduğu için, yenilgisi bu sistemlerin kırılgan olduğu fikrini güçlendirmektedir. Hele de 16 yıl ve neredeyse tüm kurumların içi boşaltılıp ele geçirildikten sonra dahi sandıkta ağır bir mağlubiyet yaşatmak dünyada bu tür liderlerce yönetilen tüm halklara umut oldu. Fakat seçmenlerin popülizmi bir siyaset tarzı olarak reddettiklerini ve dolayısıyla Orbán’ın yenilgisini küresel popülist dalganın kesin bir gerilemesi olarak görebileceğimizi söylemek fazla iddialı olur. Hem yeni başbakan hem de partisi popülist yönetim tarzının dışından gelen muhalefet temsilcileri değil, sistem içinden koparak onu daha kabul edilebilir bir forma dönüştüren muhafazakâr aktörler olarak da görülebilir. Buna ek olarak Macaristan parlamentosu içerisinde bir tane bile sol ya da sosyal demokrat milletvekili yok ve dolayısıyla farklı sesler duyma olasılığı da düşük.

Muhtemelen yeni hükümetin en keskin farkı Avrupa yoluna geri dönüşü siyasetinde ve bu yolda yapacağı politikalarda görülecektir. Bu vaat, esas olarak ülkeyi Avrupa Birliği kurallarına yeniden uyumlu hale getirmek, dondurulan fonları serbest bırakmak ve hukuk devleti koşullarını yeniden tesis etmek anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında dış politik ve kurumsal yönelimde net bir değişim mümkün. Ancak bunun daha derin bir ekonomik veya siyasal dönüşüm anlamına gelip gelmediği daha belirsizdir. Mesela, Magyar’ın yaklaşımı genel olarak piyasa dostu; yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek, AB fonlarına erişimi sağlamak ve hatta euroya geçiş gibi hedefleri içeriyor. Bu ekonomik düzeyde kopuştan çok sürekliliğe ve ekonomik modelin yeniden düşünülmesinden ziyade AB çerçevesinde normalleşmeye dönüşe işaret ediyor.

AVRUPA’YA DÖNÜŞ ANA AKIM MODELİN KABULÜ

“Avrupa’ya dönüş” aynı zamanda yalnızca siyasi bir tercih değil, biraz da ekonomik olarak Macaristan için hem bir zorunluluk hem de birtakım zorlayıcı koşulların uygulanması anlamına geliyor. AB fonlarından yararlanabilmek için bütçe açığının kontrol altına alınması ve başka sıkı maliye politikalarının uygulanması gerekiyor. Bu da kamu harcamaları üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratır. Ekonominin yeniden çok uluslu sermayeye açılması ve devletle bağlantılı yerel iş çevrelerine bağımlılığın azaltılması, Orbán dönemindeki “yandaş kapitalizm” modelinden daha klasik bir piyasa düzenine geçiş olarak görülebilir fakat piyasa bağımlılığını ortadan kaldırmaz. Euroya geçiş de aynı mantığın parçası. Bu adım, Macaristan’ı Batı’ya daha sıkı bağlama ve finansal riskleri azaltma amacı taşırken, devletin ekonomik şoklara karşı bağımsız para politikası kullanma kapasitesini de sınırlar. Bu adımlar her ne kadar kurumsal disiplin ve AB ilişkileri yoluyla siyasi istikrar üretebilse de ekonomik ve sosyal yapıda derin bir dönüşüm beklememek lazım. Eşitsizlik, dış sermayeye bağımlılık ve sınırlı mali esneklik gibi temel sorunlar büyük ölçüde değişmeden kalabilir. Dolayısıyla Avrupa’ya dönüş ekonomik bakımdan ana akım modelin yeniden kabulü olarak da okunabilir.

Péter Magyar’ın yükselişi, yerleşik iktidarlara yönelik kalıcı meydan okumaların çoğu zaman dağınık muhalefet güçlerinin tek başına hareketiyle değil, iktidar bloğundan kopan aktörler tarafından başlatıldığını gösteriyor. Yine de burada durup Türkiye’de neden bunun başarısız olduğunu düşünmek lazım. Ne gelecek ne de Deva partisi Magyar’ın oynadığı rolü oynayamadı ve alternatif siyasi figürler olarak yükselemediler. Ayrıca sağcı bir hükümeti yine sağcı bir hükümetle yenmenin külfeti de ağır olabilir.

Yine muhalaefetin ne yapması gerektiğine dair bir diğer çıkarım ittifaklara dair olabilir. Macaristan örneği gösterdi ki muhalefetin başarısı yalnızca yerleşik partiler arasında ittifak kurulmasına bağlı değil. Türkiye’nin 2023 deneyimi, içsel olarak bölünmüş geniş bir koalisyonun sınırlarını göstermiştir. Macaristan farklı bir dinamik ortaya koydu. Gevşek bir “geniş çatı” yerine, farklı seçmen gruplarındaki hoşnutsuzluğu bir araya getirebilen ve sandıkta net bir seçenek sunabilen tek ve güvenilir bir alternatif. Bu durum, parçalanmayı azalttı ve iktidarın muhalefeti böl-yönet stratejisi ile zayıflatmasını engelledi.

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz gibi Magyar soyut siyasi ilkelerden ziyade günlük yönetim başarısızlıklarına odaklandı. Demokratik söylemlere ve sistem eleştirisine dayanmak yerine sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerine, ekonomik yönetimin kötü gidişatına ve yolsuzluğa vurgu yapılması hem kutuplaşmış bir toplumdan herkesin ortak sorunlarının konuşulmasına imkân verdi hem de hükümetin kendi seçmen kitlesini kültür, yaşam biçimi gibi konular etrafında konsolide etmesine olanak sağlamadı. Unutulmamalı ki Orbán, seçmenler onun siyasi kimliğini ilkesel olarak reddettiği için değil, yaşam standartları düştüğü ve özellikle orta sınıfların yaşam kalitesinde gerileme olduğu için kaybetti.

SAHAYA DAYALI SİYASET BİLGİ TEKELİNİ KIRDI

Son olarak Macaristan seçimleri, siyasi olarak ihmal edilmiş bölgelerde seçmenlere doğrudan ulaşmak kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyanın ve dijital iletişim kanallarının hâkim olduğu böyle bir dönemde dahi siyasetçilerin kişisel olarak seçmenlerle bağ kurması ve erişilebilir olduklarını göstermesi elzem. Magyar, iki yıl boyunca kapsamlı bir ülke turu gerçekleştirdi ve geleneksel olarak Fidesz’in güçlü olduğu çok küçük köyler dahil 700’den fazla yerleşimi ziyaret etti. Sadece Budapeşte’de mitingler düzenlemekle kalmadı; doğrudan aslanın inine girdi. Bu sahaya dayalı, perakende siyaset yaklaşımı, propaganda karşısında doğrudan ve insani bir alternatif sunarak devlet medyasının bilgi üzerindeki tekelini kırdı. Buradaki temel mesele kampanya tarzı değil, erişim. Gördük ki seçmenler merkezi medya kendi yerel bağlamlarında güvenilir bir alternatifle tekrar tekrar karşılaştıklarında daha kolay pozisyon değiştirebiliyorlar.