Mahalle Afet Gönüllüsü eğitimleri başladı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi’nin, Muğla MAG-AMEDER iş birliğiyle gerçekleştirdiği Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) eğitimleri başladı.

Eğitimler, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada düzenleniyor. Her mahallede afetlere karşı bilinçli ve organize bir gönüllü yapısı oluşturmayı hedefleyen Menteşe Belediyesi, başlattığı eğitimlerle gönüllülere afet farkındalığı, ilk yardım ve yangın söndürme gibi konularda bilgi kazandırıyor.

Kızıldağ Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, arama-kurtarmada kullanılan ekip ve ekipmanlar, çadır kurulum teknikleri, ekip ruhu ve dayanışması, liderlik ve takım çalışması eğitimleri verildi.

Eğitimler, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimleri, Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek yangın söndürme tatbikatları ve AFAD tarafından verilecek arama-kurtarma eğitimleriyle devam edecek.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara "Mahalle Afet Gönüllüsü" (MAG) belgeleri verilecek.