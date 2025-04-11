Mahalle kütüphaneleri projesi giderek büyüyor

BirGün EGE

Efes Selçuk’ta uzun yıllar eğitime destek veren, ilçe halkının yakından tanıdığı merhum Şükrü Özkaynak’ın adının verildiği Kütüphane ile Zafer Mahallesi’ndeki Direniş Parkı açıldı. Her mahallede ya da uygun olan her alanda çocuklar adına bir şey yapmaya çalıştıklarını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel açılış konuşmasında şöyle dedi:

“Mahalle kütüphanelerini yapış sebebimiz çocukların çok daha rahat ders çalışabilecekleri, gerekli kaynaklara ulaşabilecekleri, aynı zamanda kafaları ders ile ilgili bir şeye takıldığında birilerine sorabilecekleri kütüphaneler oluşturmak istedik. Bir direniştir yaşamak. Çocuklarımız da Direniş Parkı’nda oynayarak, Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi’nde okuyarak, ders çalışarak geleceklerine köprü atacaklar.”

Şükrü Özkaynak’ın oğlu Ayhan Özkaynak da babasının adının bir kütüphaneye verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Babamın adının çocukların kitap okudukları, ders çalıştıkları bir yerde yaşayacak olması bizi çok mutlu etti” dedi.