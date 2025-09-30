Mahkeme bıraktı, Dubai’de yakalandılar

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye uluslararası suç örgütlerinin merkezi haline gelmişti. Özellikle vergi barışı uygulamaları, ucuza T.C. vatandaşlığı satılması ve kara para aklamanın kolaylığı mafya gruplarını buraya çekmişti. Türkiye bu nedenle kara paranın aklanmasında gri listeye alındı. Ekonomiyi olumsuz etkileyen gri listeden çıkmak için bu çetelere operasyonlar yapıldı. Avustralyalı Komançero Çetesi’nden Hırvat suç örgütlerine, Alman uyuşturucu baronlarından İsveç mafyasına kadar 14 uluslararası çeteye baskınlar düzenlendi.

HOLLANDALI ÇETE

Bu operasyonlardan ilki Hollandalı Jos Leijdekkers’in çetesine yapıldı. ‘Tombul Jos’ lakaplı Jos Leijdekkers’in Hollanda ve Belçika’daki limanlara tonlarca kokain getirerek Avrupa’ya dağıttığını ortaya çıkmıştı. Bu operasyonda Tombul Jos yakalanmazken Bodrum’daki bir villada yakalanan Abdullah Alp Üstün’ün uyuşturucu kaçakçılarının lideri ve beyni olduğu öne sürüldü. Aynı çete ile iş yapan Alman, İspanyol, Sırp uyuşturucu kaçakçıları da yakalandı. Bazıları Türk vatandaşı olmuştu.

EN BÜYÜK BARONLAR DAVASI

İddianamede çetenin şifreli mesajlarına yer verildi ve yüz milyonlarca doları oteller, binalar, lüks araçlar, şirketler satın alarak akladıkları öne sürüldü.

Sonuçta Türkiye tarihinin en büyük baronlar operasyonunda toplam 51 sanığa suç örgütü kurmak, üyesi olmak ve kara para aklamak suçlarından dava açıldı.

Türkiye tarihinin en büyük baronlar davasıydı. Bu konuda çok sayıda haber hazırlamıştık.

Çetenin el konulan araçları, polis arabasına çevrilerek sergilenmişti.

GECE VAKTİ TAHLİYE

Ancak operasyondan bir yıl sonra şoke edici gelişme yaşanmıştı.

İstanbul Çağlayan’daki 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2024 gece saat 02.30’a kadar süren duruşmada tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıklara sadece yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 5 gün sonra bu karara savcılık itiraz etti ve yeniden tutuklama kararı çıktı. Ancak sanıkların çoğunluğu kayıplara karışmıştı.

Sanık avukatları öncül suç tespit edilemediği için tahliye kararı verildiğini savundu. Ama hakimlerin rüşvet aldığı iddiaları üzerine Hakimler Savcılar Kurulu inceleme başlattı. Mahkeme heyeti açığa alındı. Soruşturma sonucu iki üye hâkim göreve dönerken heyet başkanı göreve iade edilmedi.

Mahkeme tarafından bırakılan sanıklar hakkında Türkiye Kırmızı Bülten çıkardı. Yakalama kararı çıktıktan sonra Abdullah Alp Üstün ile röportaj yapmış ve BirGün gazetesinde yayımlamıştık.

Haklarındaki kırmızı bülten kararları nedeniyle cezaevinden çıkamayan davanın sanıkları Hollandalı baron Isaac Bignan ve Alman baron Eric Schroeder ise ülkelerine iade edilmişti.

DUBAİ’DEN ŞAŞIRTICI HAMLE

Yeraltı dünyasında çok bilinen bir gerçektir:

Suç örgütü liderleri, uzun yıllardır Dubai’de buluşur. Kara paranın merkezi de Dubai’dir. Türkiye’nin hakkında Kırmızı Bülten çıkardığı suç örgütü liderlerinin de faaliyetlerine Dubai’de devam ettiği bilinir.

Bu; artık kabullenilmiş bir gerçek gibiydi.

Mahkeme tarafından bırakılan ve kaçan Baronlar Davası’nın sanıklarının da Dubai’de olduğu konuşuluyordu. Güvendiğimiz kaynaklardan önemli bilgiler geliyor. Baronlar Davası’ndaki sanıkların önemli bir kısmının Dubai’de gözaltına alındığı öne sürülüyor. İddiaya göre; Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Üstün, Tombul Jos’un bir dönem Türkiye’de yaşayan kardeşi kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers gözaltına alınan isimler arasında. Hatta Avrupa’nın en çok aranan suçluları arasında bulunan ve bir dönem Türkiye’de yaşayan Tombul Jos’un da Dubai’de yakalandığı iddiası var. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ile birlikte çalıştığı iddia edilen Arslan Özden’in de Dubai’de yakalandığı konuşuluyor. Bu kişiler Türkiye’ye iade edilirse yeraltı dünyasında ve yerüstünde dengeler değişir. Suç ile mücadelede yeni bir dönem başlar. Dubai kara para servetinden vazgeçecek mi? Birlikte göreceğiz.