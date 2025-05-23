Mahkeme ‘dur’ diyor, şirket dinlemiyor: Deştin’e çimento ısrarı sürüyor

İlayda SORKU

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi arasında kurulmak istenen çimento fabrikası projesi, yargı kararlarına rağmen yine gündeme taşındı. Muğla Çimento Sanayi A.Ş., orman ve tarım alanlarının ortasına entegre çimento fabrikası kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na üçüncü kez başvurdu. Bakanlık, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu çıkardı ve nihai raporun halkın görüşüne açıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, raporun “ÇED Yönetmeliği”nin 14. Maddesi kapsamında 10 gün süreyle görüşe açıldığı” belirtildi. Ancak Danıştay’ın daha önce ÇED raporunu iki kez iptal etmesine rağmen sürecin yeniden başlatılması, halkın tepkisine yol açtı.

Çimento fabrikasının, Bayır Barajı ile Kazan Göleti arasında kalan, iç turizme kazandırılan çevrili bir bölgeye kurulmak istenmesi ekolojik felaket riski yaratıyor. Deştin’de yaşayan Fatma Çetinkaya, bölge halkı adına BirGün’e süreci ve tepkilerini şöyle aktardı: “Burada 20 yıldır mücadele ediyoruz. Köyümüz yemyeşil ormanlık bir alan. Biz köylüyüz çimento istemiyoruz. Zaten ilçede iki proje var. Bir de bizim köyümüze çimento gelsin istemiyoruz. Karşı çıkmamıza rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Ben iki dayımı kanser nedeniyle kaybettim. Geçen yaz da annemi kanserden kaybettim. Suyumuz, havamız, yaşamımız için hep birlikte direnecek ve devam ettireceğiz.”

ŞİRKETE VERMEYECEĞİZ

Bölgede çok sayıda zeytinlik olduğunu anlatan Çetinkaya, “Bütün köy aynı mücadeleye omuz veriyor. Doğamızı, suyumuzu, yaşamı direniyoruz. Yaşamak istiyoruz. Bizim köyümüzdeki ağaçlar, dereler gelip şirketin olacak mı? Yemeğimizi onlardan mı göreceğiz mi? Köyümüzün dışarısı ormanlık alanıyor. Cayımızı vermeyeceğiz. Köyümüzü, annemizi, deremizi vermeyeceğiz. Hiçbir yere teslim etmeyeceğiz.”

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NE OLMUŞTU?

Fabrika 2022’de Bayır ve Deştin mahallelerinin ortak sınırı Tekağaç mevkiine kurulmak istendi. Proje için verilen ÇED olumlu kararını, Eylül 2023’te Muğla 2. İdare Mahkemesi iptal etti. Menteşe Belediyesi, inşaat ruhsatını ve yapı tatil tutanağını iptal etti. Şirketin Danıştay’a yaptığı itirazı ise reddedildi. Danıştay Ocak 2024’te mahkeme kararını iptal için yaptığı başvuruyu reddetti. Yargının ve yerel idarenin net tavrına rağmen, şirket geri adım atmadı. Bakanlık Kasım 2024’te iptal edilen ÇED süreci için yeni bir inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplantısı düzenledi ve revize ÇED’in görüşüldüğü bu toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ekoloji örgütleri karara itiraz etti. Yurttaşlar da Ocak 2024’te, fabrikaca alanda dair “sanayi alanı” kararının kaldırılması için Çevre Şehircilik il müdürlüğüne resmi itiraz verdi. Aynı yılın mart ayında da kararın iptali için Bakanlığa dava açıldı. Mayıs 2025’te projeye ilişkin imar planlarının iptali, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla kesinleşti