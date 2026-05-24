Mahzun

Baştan yazayım, bu yazının halet-i ruhiyesi, yani ruhsal durumu, “vatan mahzun, ben mahzun”dur. Namık Kemal’in ünlü beytinden alınmıştır: “Ölürsem görmeden millette ümid ettiğim feyzi/Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun ben mahzun”. İkiliğin tümüyse işbu yazının anafikri sayılsa yeridir, zamanıdır, gereğidir.

Başlığın da çağrıştıracağı üzere, çok sevdiğim, babamın da yakın arkadaşı olan, yol arkadaşı, kadeh arkadaşı, ‘Mahzuni Amca’ dediğim Aşık Mahsuni Şerif üzerinedir. Ben onu yazılarımda ve birkaç şiirimde hep ‘Mahzuni’ diye yazdım, andım. Pek çok kaynakta, mezartaşında da Mahzuni Şerif yazılıdır. Mahsun korunaklı, donatılmış, güvenli yer anlamına gelir. Hal böyle olunca da, insanın içinden, ‘keşke Mahzuni değil, Mahsuni olsaydı!’ demek gelir. Nedeni bellidir! Korunsaydı, daha iyi yaşayabilseydi, erken gitmeseydi!

Bu yazı Aşık Mahzuni Şerif’in müzik anlayışı, türküleri, deyişlerinden söz etmeyecektir. Çok yazdım, Aşıklar Cemi kitabımda da 3-4 yazı ve bir şiirim var Aşıkla ilgili. Ömrüm oldukça dinlemek, içlenmek, yazmak isterim onunla, Tülay German, Timur Selçuk, Ruhi Su, Sümeyra Çakır, Neşet Ertaş, Cem Karaca, Ahmet Kaya başta kimi ‘ses sanatçıları’yla ilgili.

Bu yazı, bu yazının yazılma nedenlerini, gerekçesini anlatmakla son bulacak galiba! Bu yazı Nazım Hikmet’in başına gelenlere benzer hallerin başka adlar için de yinelenmeye başlaması üzerine kaleme alınmıştır. Talih değil ama ‘tarih tekerrürden ibarettir’ diyenleri haklı çıkaracak türden ‘gelişme’ler üzerine! Gelişme de çok talihsiz bir sözcük, burada ‘gelişmeme’ anlamında kullanılıyor sözgelimi!

Nazım Hikmet’in kitapları 1970 sonları, 78-79, yasal olarak yayımlanmasına karşın, ODTÜ Yurtlarında jandarma baskınlarında toplanır, el koyulurdu! Başka kentlerde, okullarda, evlerde de olmuştur kuşkusuz! Şimdi sıra müzisyenlere geldi! Çoğunlukla genç, kadın şarkıcılar ve grupların dinletileri ‘ahlaki’ gerekçelerle, tarikatlar, muhafazakar partiler, grupların hedef göstermesi, isteği üzerine engellenip yasaklanıyor!

Aşık Mahzuni Şerif’in türküleri yasaklanmadı, TRT’de var mı, izlemediğim, dinlemediğim için bilmiyorum, fakat adını taşıyan oyun yasaklandı! 55 yıldır ülkenin her köşesinde halkçı, toplumcu oyunlar sergileyen Ankara Birlik Tiyatrosu’nun Gül Göker tarafından yazılan, 8 yıldır sahnede olan ve Aşık Mahzuni’nin yaşamını anlatan oyunu Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesinde yasaklandı. İlçede yalnızca orada salon olduğu için Öğretmenevi Salonu’nda oynanması için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından verilen dilekçeye ilçe milli eğitim müdürü “dini ve manevi hassasiyet oluşturabileceği” ve “halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği” gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi!

Yanıtta, oyunda 68 Kuşağı, Üç Fidanımız Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamları, insan olanın utanacağı Maraş ve Sivas katliamlarına değinildiği, yer verildiği için, ‘kamu kurumu’nda sahnelenmesinin uygun olmadığı belirtildi. Kamu kurumu geniş bir kavram, devlet hizmetinde çalışan, siyasal görüşleri, inançları, mezhepleri, meşrepleri farklı kişileri kapsıyor. O oyunun yasaklanmasının oluşturacağı hassasiyet ne oluyor bu durumda?

1966’da Erol Toy’un yazdığı, Halk Oyuncuları tarafından oynanan “Pir Sultan Abdal” oyunu da 23 Ağustos 1969’da Tunceli’de yasaklanmış, çeşitli olaylar çıkmıştı. Aynı yıllarda Eskişehir’de Orduevi’nin arkasındaki Asri Sinema’da, şimdi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, yasaklandığını hatırlıyorum. O yıllardan Aşık Şah Turna dinletisinin de aynı salonda yasaklandığı kalmış aklımda, çünkü annem ve babamla geri dönmüştük!

“Vatan mahzun ben mahzun” olunca yazı da mahzun oldu! 16 Mayıs Cumartesi Afyon Kitap Günleri’nde söyleşi ve imzam vardı, Afyon komşumuz, küçükken ilçesi Sandıklı’ya ailece giderdik şifa için Eskişehir’den, müzik öğretmeni Hüseyin Başkadem Hocanın 20 şu kadar yıldır özveriyle gerçekleştirdiği Afyon Uluslararası Klasik Müzik ve Caz Festivallerinden ilkine de bir kez gidebilmiştim, kitap fuarına gidemedim, gitmedim, üzüldüm, fakat 3 gün önce, seçildiği partinin oylarıyla bir başka partiye giden belediye başkanının gövde gösterisi yaptığı fuara gitmek hem içimden gelmedi hem de hiçbir şey değişmemiş gibi yapamazdım! Hüseyin Başkadem’in caz festivaline gideceğim Afyon’a gelecek haziranda! Yeter ki “vatan mahzun ben mahzun” olmayalım, yazı da!