Main Welt Müzik Festivali 10 yaşında: Barış ve kardeşlik için müzik festivali

"Sınır tanımayan şarkıların" festivali "Main Weltmusik" 10’ncu yılını, Dünya Barış Günü'nde kutlayacak.

Almanya’nın Offenbach kentinde gerçekleştirilecek iki günlük festivale birçok ülkeden müzisyenler, müzik ve dans grupları, "barış içinde, kardeşçe bir yaşam" hedefiyle katılıyor. Çok yönlü sanatçı Hasan Yükselir’in Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı festival kapsamındaki özel barış projesi "İzmir’den Pire‘ye: Rembetiko"da Türkiye ve Yunanistan kökenli sanatçılar bir araya geliyor.

Dünyanın dört bir yanında bir taraftan savaşlar, savaş hazırlıkları her geçen gün daha da şiddetlenip, yaygınlaşıyor, diğer taraftan da ırkçı, aşırı sağcı, faşist eğilimler kitleselleşip, bir çok ülkedeki iyi kötü işleyen demokratik sistemleri kendi hedefleri doğrultusunda dönüştürmeye, siyasi iktidarları ele geçirmeye, en azından iktidarların bir parçası olmaya çalışıyorlar.

Almanya da şiddetin, savaşın, faşizmin güçlendiği bir geleceğe doğru evrilen bu dünyanın bir parçası. Tarihin en büyük bütçeli silahlanma süreci devam ediyor, Doğu Avrupa’da, Orta ve Uzakdoğu’da, Afrika’da devam eden savaşların, çatışmaların ve savaş hazırlıklarının bir tarafında Atlantik paktının bir parçası olarak Almanya da var. Aşırı sağcı, faşist ve ırkçı güçlerin büyük bölümünü çatısı altında toplayan bir parti artık demokratik seçimlerden ikinci büyük parti olarak (ya da bazı bölgelerde birinci parti) çıkıyor.

Almanya’nın önde gelen çok kültürlü kentlerinden Offenbach’ta 10 yıldır “sınır tanımayan şarkılar“ vurgusuyla gerçekleştirilen Uluslararası Main Bölgesi Dünya Müzik Festivali (Main Weltmusik Festival) bu nedenlerle biraz daha anlamlı, biraz daha önemli…

Adını Main nehrinden alan ve içine Frankfurt’u içeren Rhein-Main Bölgesi‘nin kurumsallaşmış kültür etkinlikleri arasında yer alan iki günlük festival 31 Ağustos ve 1 Eylül günlerinde, Offenbach’ın saygın kültür mekanlarından “Capitol Theather"in konser salonunda gerçekleştirilecek.

Festivalde Türkiye, Almanya, İspanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Yunanistan’dan melodiler, danslar, sanatseverle buluşacak.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 ülkeden 500’e yakın sanatçının katıldığı festivalin Genel Sanat Yönetmenliği’ni, aynı zamanda bu etkinliğin organizasyonunu üstlenen “Su Arts“ Derneği’nin kurucusu, çok yönlü sanatçı Hasan Yükselir yürütüyor.

Yükselir, bu festivalin “Rhein Main bölgesinde yaşayan tüm insanlara, böylesine savaşlı, gerimli bir dönemde barış ve dostluk mesajı vermeyi” hedeflediğini vurguluyor.

Festivalin 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk gelen ikinci günü, Türk ve Yunan müzisyenlerin birlikte sahneye çıkacakları bir “barış projesi“yle taçlanacak. Sunumunu tanınmış Tiyatro Sanatçısı ve Yazar Orhan Aydın’ın üstleneceği bu programda, aralarında Hasan Yükselir’in de yer alacağı Türk ve Yunan müzisyenler “Anadolu Blues“u ve “Rembetiko“ şarkılarını birlikte yorumlayacaklar.

Hasan Yükselir ve arkadaşları tarafından 1996 yılında kurulan “Su Arts“ derneğinin 2014’ten bu yana “Sınır Tanımayan Şarkılar“ sloganıyla gerçekleştirdiği festival bu yıl Almanya’nın Hessen eyalet hükümetinin, etkinliğin gerçekleştirileceği Offenbach kentinin belediyesi ve bu bölgedeki çeşitli özel ve kamusal kurumlar tarafından da destekleniyor.

“Su Arts“ Derneği’nin 10’ncu yılı birlikte kutlamaya davet ettiği müzikseverlere ve kültür dostlarına çağrısında şöyle deniliyor:

“MainWeltmusik Festivali, 10 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanından dans ve müzik gruplarını bir araya getiriyor, kültürel çeşitliliği ve bir arada yaşama kültürünü müzik ve sanat aracılığıyla buluşturarak, önemli köprüler kuruyor. Dil, din, yaş ve milliyet farkı gözetmeksizin çeşitli kültürlerin paylaşımına olanak tanıyarak, farklı dillerin, kültürlerin ve inançların harmanlandığı zengin bir sofra olarak, Main bölgesindeki insanların kardeşçe, barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Müzik, dünyanın tek ortak dilidir; konuşma dilinin aksine, müzik sınırları aşar ve açık bir kalple dinleyen herkese duyguları ve hikayeleri iletmeyi başarır.

Demokrasi, birlikte yaşama kültürüdür ve müzik aracılığıyla daha da güçlenir. Festivalimiz boyunca müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüyle her ülkeden gelen ziyaretçilerimizle birlikte 10. yılımızı coşkuyla kutlayalım.

Festivalimiz, kültürel çeşitliliği ve uluslararası dostluğu müzik aracılığıyla kutlama fırsatı sunuyor. Tüm müzikseverleri ve kültür dostlarını, bu müzik şöleninde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz!

Bu festival, size, hayallerinden hiç̧ vazgeçmeyenlere ve paylaşımda bulunanlara adanmıştır!"

Katılan gruplar

BruderHerz - "Yüzyıllardan Hikayeler" (ALMANYA)

"BruderHerz“, Hagen Matzeit (bariton, kontratenor, piyano, elektronik) ve Friedemann Matzeit (saksafon, piyano, elektronik) tarafından yaratılan dikkat çekici bir proje, MainWeltmusik Festivali‘nde Almanya’yı temsil ediyor. Çocukluklarından itibaren müziğe derin bir tutku duyan iki kardeş, “Yüzyıllardan Hikayeler“ adlı eserlerinde geçmiş ile geleceği büyüleyici bir şekilde harmanlıyor. Klasik tınılardan modern elektronik seslere kadar geniş bir yelpazede sunulan performans, izleyicilere etkileyici bir müzikal deneyim yaşatıyor.

Divanhana (BOSNA-HERSEK)

2009 yılında Piyanist Neven Tunjić önderliğinde kurulan “Divanhana” grubu, Balkan, Sefarad ve Türk melodilerini caz ve pop ile harmanlayarak etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor. Londra’daki “Songlines” dergisi tarafından dünyanın en iyi dünya müziği gruplarından biri olarak nitelendirilen “Divanhana”, geleneksel ve modern unsurları ustaca birleştiriyor. Grubun müziğini, “Doğudan ve Batı’dan enstrümanlarla karıştırılmış, bir tutam aşk, bir tutam mizah ve bir tutam trajedi” olarak tanımlıyorlar.

Flamenco Vida y Sueños (İSPANYA)

“Flamenco Vida y Sueños“, festivalimizde İspanya’nın Endülüs bölgesinden bir performans sunacak. Flamenco, aşk, acı, isyan ve tutkuyu zarif bir şekilde ifade eden bir sanat dalı olarak, akıcı hareketleri ve ritmik çeşitliliğiyle büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Dansçı Marie Estrada ve dansçı Sandro Montero, UNESCO tarafından “İnsanlığın Kültürel Mirası Listesi“ne alınan flamenconun geleneksel estetiğini sahneye taşıyor. Performansları, yaşamın, aşkın, dostluğun duygusal derinliğini müzik ve dans aracılığıyla izleyiciye aktarıyor. Şarkıcı Rubio Montero’nun sesi ve Gitarist Mariano Martín’in virtuozitesi sahnede etkileyici bir atmosfer yaratıyor.

İzmir’den Pire’ye: Rembetiko (TÜRKİYE – YUNANİSTAN)

Bu yılki Dünya Barış Günü’ne denk gelen festivalin misafirleri 10’ncu yıldönümüne özel bir barış projesi olarak hazırlanan bu bölümde Türkiye'den Aktör ve Yazar Orhan Aydın’ın sunumuyla, “Anadou Blues“u Rembetiko'nun derin ve duygusal tarihini keşfedecek, Rembetiko şarkılarıyla kültürel bir yolculuğa çıkacaklar. Orhan Aydın, Rembetiko’nun kökenlerini ve tarihsel gelişimini İzmir’den Pire’ye uzanan bir yolculukla anlatırken, Türkiye ve Yunanistan kökenli müzisyenler de İzmir ve Batı Ege Adaları’nın geleneksel müziğini sahneye taşıyacaklar. Bu proje vesilesiyle biraraya gelen topluluk Kostas Tsapakidis (gitar), Jannis Karis (buziki), Dimitris Petridis (akordiyon), Vural Güler (bağlama, cura), Utku Asan (piyano) ve festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hasan Yükselir’den oluşuyor. Şarkılar Kostas Tsapakidis, Jannis Karis, Vural Güler ve Hasan Yükselir tarafından seslendirilecek.

MAİNWELTMUSİK FESTİVALİ SENFONİ ORKESTRASI (ALMANYA, TÜRKİYE, UKRAYNA VE ÇEKYA)

Festivalin 10. yıldönümüne özel olarak, Almanya’da yaşayan Çekoslavakya kökenli Orkestra Şefi Peter Zelienka tarafından kurulan Senfoni Orkestrası, Rhein Main bölgesindeki müzisyenlerden oluşuyor. Almanya'dan Soprano Daria Tymoshenko ve Türkiye'den Bas Bariton Hasan Yükselir, Almanya’dan Peter Zelienka ve Türkiye'den Umut Fırat Yükselir'in yönetimindeki senfoni orkestrasının eşliğinde Türkçe, Almanca ve Ukraynaca şarkılarla dinleyicilere buluşacaklar.

31.08.2024 SANATÇILAR:

Flamenco Vida y Sueños (ESP)

Divanhana (BIH)

MainWeltmusik Festival Symphonie Orchester (DEU, UKR, TUR, CZ)

Dirigenten: Peter Zelienka (CZ - DEU) & Fırat Yükselir (TUR)

Daria Tymoshenko (UKR / DEU)

Hasan Yükselir (TUR)

01.09.2024 SANATÇILAR:

BruderHerz (DEU)

Flamenco Vida y Sueños (ESP)

İzmir’den Pire’ye: Rembetiko (GRC & TUR)

Anlatıcı: Orhan Aydın (TUR), Jannis Karis (buziki), Dimitris Petridis (akordiyon), Vural Güler (bağlama, cura), Utku Asan (piyano) ve Hasan Yükselir.

Biletler, bilinen tüm bilet acentelerinden veya organizatörden temin edebilir!

İrtibat: mainweltmusikfestival@gmail.com

Online biletler:

https://www.adticket.de/MainWeltmusik-Festival.html

Web Sitesi / Sosyal Medya: www.mainweltmusikfestival.de

www.facebook.com/mainweltmusikfestival

www.instagram.com/mainweltmusikfestival/