Maliyet yüksek, kazanç düşük: Bodrum’da yeşil mandalina krizi

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeşil mandalina hasadı yapıldı. Ancak girdi maliyetlerinin artması, iklim krizi ve tüccarların düşük fiyat vermesi nedeniyle üreticiler zor günler geçirdi. Bodrum Belediyesi, üreticilere destek olmak için çeşitli projeler geliştirirken üreticiler durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Üretici Halil İbrahim Dumanlı, mandalina bahçelerinin yıllarca ailesinin geçim kaynağı olduğunu, ancak son yıllarda turizmin gelişmesiyle birlikte bahçelerin değer kaybettiğini söyledi. Dumanlı, "Son yıllarda ihracat durdu, mandalinanın geliri azaldı. Belediyenin çabaları sayesinde iki, üç yıldır bahçelerden masraflarımızı çıkarabiliyoruz, ama iklim krizi ve tüccarların düşük fiyatları bizleri zorluyor" dedi.

Ali İhsan Tarsus da iklim krizinin mandalina üretimini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, “Haziran başında aniden yükselen sıcaklıklar, mandalinanın yarısından fazlasını ağaçtan döktü. Üreticinin zararı büyük, özellikle iklim krizinin sonuçları daha da belirsiz bir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Tarsus, genel tarım politikalarının üreticiyi desteklemediğini de vurgulayarak, “Tarım kötü durumda, üretici zor durumda. Bodrum mandalinası da bundan nasibini alıyor” diye ekledi.

Mustafa Tulup ise bu yıl yaşanan sıcaklık dalgalarının mandalinanın büyük kısmını döktüğünü, bu nedenle rekoltede ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Tulup, “Geçen yıla göre yüzde 50’den fazla ürün kaybı var” dedi. Üreticiler, girdi maliyetlerinin artması ve iklim krizi nedeniyle mevcut üretim modelinin sürdürülemez hale geldiğine dikkat çekti.

BELEDİYE DESTEK OLUYOR

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un doğal ve tarihi mirasını korumanın yanı sıra, yerel üreticiyi desteklemenin de görevleri olduğunu belirterek, “Bodrum mandalinasının ekonomik değerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bahçelerimizi betona ezdirmeyeceğiz ve üretimi destekleyeceğiz” dedi.

Mandalinci, belediyenin üreticilere sağladığı desteklerin önemine vurgu yaparak genel tarım politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan da, "Üreticiler her geçen gün tarımdan uzaklaşıyor, üretimden vazgeçiyor. Bu tehlikeli düşüşün durdurulması gerekiyor” diye konuştu.

Pehlivan, Bodrum Belediyesi’nin üreticilere sunduğu desteğin hayati olduğunu ancak iktidarın tarım politikalarının düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.