Maltepe’ye bak ve “Umudu kesme yurdundan”

Günler öncesinden onlarca kanalda haber (Reklam/tanıtım) yoktu. En az 30 gazetede miting çağrısı yoktu. Binlerce otobüs yoktu.

Ya ne vardı dün Maltepe’de? Bu ülkeden umudunu hiç kesmemiş olanlar vardı. Onlar, yüzler, binler… Namuslu gençler vardı, torunlarını koluna girmiş bastonundan güç alarak yürüyen anneanneler, babaanneler vardı. İki küçük çocuğunu omuzlarına almış genç anne babalar vardı. Hukuksuzluğu asla kabullenmeyen, bu ülkenin karanlığa gömülmesine sonuna dek karşı duran ağabeyler ablalar vardı. Mühendisi, kasiyeri, fabrika işçisi, bankacısı, tezgahtarı, kuryesi, hekimi vardı. Emeklisi, emekçisi, emeğe saygı duyanı vardı.

Trenle, metroyla, motorlarla, yürüyerek geldiler alana. Bayram öncesi bir şenlik gibi. Tek bir santimetrekare boş kalmadı. Bir şehir değil bir ülke sanki Maltepe’ye aktı.

PİKACHU DA DIŞ GÜÇLERİN OYUNU MU!!!

Masal ve Poyraz’ı gördüm önce. 8-9 yaşlarında iki kardeş. Anne babaları ile Sancaktepe’den gelmişler. Kendileri döviz hazırlamış. Çiçeklerle süslemişler. Niye geldiniz diyorum Poyraz yanıt veriyor: “İmamoğlu’nu boş yere hapse attılar. Biz buraya onu hapisten kurtarmaya geldik. İmamoğlu’nu seviyoruz çünkü o ülkeyi batırmıyor” diyor. Bu yaşta bir çocuğun gündemi olmamalı bu. Ama öyle bir zaman işte.

Birini başında bere, diğerinin kalpak var. Sarıyer’den geliyormuş Kenan ve Sabri. Lise öğrencisi ikisi de. Kenan “Fransa’da lise öğrencisi protesto eylemine katılınca ne kadar iyi yapmış diyorlar. Bizim de hakkımız var, protesto hakkımız. Bu ülkede fabrikalarımız vardı, sattılar hepsini. Ekonomi, adalet, sağlık bitti. Ve en son adalet bitti. Korku öfkeyi doğurur. Bunu unutmayın. İnsanlar ayaklanmadığı sürece bu rejim sürer” diyor. 2009 doğumlu çocuklar anlatıyor bunu.

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA

Mitinge gelenler arasında birkaç kuşağın bir arada olduğu ailelere sık rastladım. Üç kuşak bir arada. Lise öğrencisi Nehir anneannesi ile gelmiş. Haksızlık onu çok öfkelendirmiş. Akşamdan Pikachu dövizi hazırlamış ablası ile. “O artık bir halk kahramanı” diyor Pikachu için. (Gerçi güzide ‘haber’ kanallarımızdan birinde 'uzman'lar Pikachu’nun 'psikolojik harp harekatı' çerçevesinde ortaya çıktığını savunmuş. Gerçekten olmuş). Nehir’in anneannesi Sivas’tan gelmiş. Torunlarıyla katılmış mitinge. “Emekliyim üç çocuğum 5 torunum var. 2 milyon (2 bin lira) lira ikramiye verdiler bayramda. Hangi torunuma ne yapayım ben. Bu pahalılıkta bu çocuklar nasıl büyüyecek” diye soruyor.

Bu arada alanda çok sayıda çocuğun elinde Pikachu oyuncağı var.

İbrahim Yüksel, Kıraç’tan gelmiş. 8 kişilik bir aile. İbrahim Bey, “İmamoğlu’nu tutukladılar. Hak yediler. Hukuk, adaleti çiğnediler. Çünkü herkes biliyor ki onun bir suçu olduğu için değil hapse konulması. Bu kadar haksızlığa öfkeliyiz. Diplomasının iptal edilmesi adalet duygusunu zedeledi. Halkın önüne kimse geçemez. Burada kalabalığı gördük çok iyi hissettim kendimi. Az değiliz biz. Umutlandık” diyor. 17 yaşındaki kızı ise “Ben geleceğimi istiyorum, geleceğimiz yok ediliyor. Burada kalabalığı gördüm çok iyi hissettim kendimi. Az değiliz biz. Umutlandık” diye özetliyor duygularını.

Üniversiteli gruplar alana geliyor. İTÜ’lüler mesela. Onlar geçerken hep bir ağızdan yükseliyor slogan: “Gençlere kalkan eller kırılsın.” Gençlere uygulanan şiddet ve tutuklama toplumun kılcal damarlarında vurmuş.

ANNELER BABALAR ÇOCUKLARININ YANINDA

“Ana Dolu” dövizi taşıyan bir grup kadın var. Onlar da “Anneler Çocuklarının Yanında” grubu, Aralarında çocukları tutuklu olanlar da var. “Çocuklarımıza dokunmayın/ Öğrenci Aileleri” pankartı altında bir başka anne baba grubu yürüyor.

Miting bitişi ve dağılma bölümü ayrı bir miting gibi. Kalabalık nedeniyle dağılma imkanı yok. Herkes yürüyor, Bostancı’ya kadar. Hava güzel, sahil de bütün ağaçlar çiçek açmış. Yıllardır sokaklara yabancı bırakılmış binlerce kişi özgüvenli, kararlı. “Bu kez bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü bu köprüden önce son çıkış” diyorlar.

Evlere, okullara, dersliklere, iş yerlerine, plaza ve AVM’lere sıkıştırılmış yurttaşlar bu baharı sokakta karşılıyorlar. Dönüşte bir cep telefonundan Sokakları öğrenen bir daha eve zor girer.

Bostancı’ya yaklaşırken tahminen 50’lilerini süren bir kadın cep telefonundan açtığı Zülfü Livaneli’yi dinletiyor yanındaki arkadaşına. Livaneli şöyle söylüyor;

“Nasıl başlarsa fırtına Nasıl başlarsa fırtına / Öyle diner birdenbire / Bir ışık parlar yeniden / Karanlıklar arasından / Umudu kesme yurdundan"