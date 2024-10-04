Mama makineleri Türkiye’ye yayılıyor

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği ‘Mama Üretim Makineleri’nin, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere satışını gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçen yıllarda seri üretimi başlatılan makinelerin satışları ile gelir elde edilerek, belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde üretilen makinelerin şu ana kadar Türkiye’nin 19 farklı noktasına satışı yapıldı. Makinelerin 20’ncisi de Ordu/ Altınordu Belediyesi’ne teslim edilmek üzere yola çıktı.

2019’dan bu yana üretim odaklı çalışmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezimizde geliştirdiğimiz atık gıdalardan mama üreten makinelerimizi, ülkemizin dört yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak geçen yıllarda başlattığımız ‘Mama Üretim Makineleri’ Projesi ile hem sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz hem de ülke genelinde bu makineleri yaygınlaştırmayı sürdürerek önemli bir başarıya imza atıyoruz. Satışlardan elde edilen gelirlerle ilçeye katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Üreten, kazanan ve kazandıkça hizmet eden bir belediye vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye için üretmeye ve hizmet etmeye durmaksızın devam edeceğiz" diye konuştu.