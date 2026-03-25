Manchester City: Kupaya müdavim

Mart ayının sonuna yaklaştığımız zamanlarda Ada futbolunda geleneksel ‘Carabao Kupası’ finali, Premier Lig’in zirvesinde, şampiyonluk yarışında baş başa kalmış iki takım Arsenal ve Manchester City görkemli Wembley Stadı’nda karşı karşıya. İlk kez 1960’ta oynanan, 2017-18 sezonundan beri Taylandlı enerji içeceği üreten şirketin adını taşıyan, ‘Carabao Kupası’ benimle yaşıt, bu sezon 66 yaşını kutluyor, nice senelere.

29 Temmuz’da İngiltere’nin dört profesyonel liginde yer alan 92 takımın katılımıyla perdelerini açan kupayı kazanan gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Finale gelene kadar kupada oynanan maç sayısı 92, atılan gol sayısı 252, maç başına 2.74 gol. O maçları toplamda 1.5 milyona yakın taraftar izlemiş, kupanın maç başı taraftar ortalaması 15.226. Brighton orta sahasında görev yapan 22 yaşındaki Paraguaylı Diego Gomez final maçından önce 5 golle kupanın gol krallığı sıralamasında zirvede.

Geçen sezon finalde Liverpool’u devirerek kupayı kaldıran Newcastle bu sezon yarı finalde Manchester City karşısında kupaya havlu attı. Kupayı 10 sezonda müzesine götüren Liverpool’u sekiz finali kazanan Manchester City takip ediyor, Arsenal ise iki sezonda kupa sevinci yaşamış. 1989-90 sezonundan beri Lig Kupası finalinde maçın adamına, Futbol Ligi Kupası'nı tasarlayan eski Futbol Ligi sekreterinin adını taşıyan ‘Alan Hardaker’ Kupası veriliyor.

Kupa tarihinde John Terry, Ben Foster, Vincent Kompany ve Virgil van Dijk, bu ödülü birden fazla kez kazanan futbolcular. Kupada zaman zaman ‘Giant Killing’ (devi öldürme) hadisesi de yaşanıyor. 2022–23 sezonunda profesyonel liglerin dibinde, 22. sıradaki Gillingham Premier Lig’de 11. sıradaki Brentford’u penaltılar sonunda elediğinde sıralamada iki takım arasında 79 basamak vardı. Finale dönersek, iki takım Temmuz 2020'de Federasyon Kupası yarı finalinde karşılaştı, Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang'ın iki golüyle 2-0'lık galibiyetle finale çıktı.

Baharın kapıda olduğunu hatırlatan güneşli bir Londra gününde Arsenal 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Arrizabalaga, savunmada White, Saliba, Gabriel, Hincapie, orta sahada Zubimendi, Rice, ileri uçta Saka, Havertz, Trossard, önlerinde golcüleri Gyökeres. Manchester City 4-1-3-2 dizilişinde; kalede Trafford, savunmada Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, orta sahada Rodri, ileri uçta Cherki, Silva, Doku, önlerinde Semenyo, Haaland ikilisi.

İlk bölümde oyunu geriden kısa paslarla kuran City karşısında takım halinde baskıda kırmızı beyaz formalı Arsenal, iki kanatta Saka ve Trossard takımın önemli silahları. Son maçların etkili oyuncusu Eze sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. 7’de gole yaklaşıyorlar, Zubimendi’nin ceza sahasında pasında Havertz’in vuruşu kaleci Traffford’dan dönüyor, Saka sağ çaprazdan topu kaleciye nişanlıyor, pozisyonda 23 yaşındaki 1.97’lik kaleci başarılı.

13. dakikada sağdan Saka ile kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, bu sezon kornerlerden 16 gol kaydetti Arteta’nın takımı. İlk 15 dakikada sahanın hâkimi Arsenal topa yüzde 52 oranında sahip olurken rakip kaleyi dört kez yokluyor. 16’da savunmanın solunda Hincapie, Nunes’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. 20’de soldan kullandığı ilk kornerinde pozisyon üretemiyor City, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla sadece bir kez buluşuyorlar. 20’den sonra topa daha çok sahip olurken sol kanatta rakip savunmayı zorluyorlar. Savunmanın ortasında Khusanov çabukluğuyla göze batan oyuncuları, 21 yaşındaki Özbek futbolcu 2025 yazında City’e transfer oldu. 32’de Gyökeres’e gereksiz müdahalesi sonucu sarı kart görüyor 45 numara. 38’de Saka’nın sağdan kullandığı kornerde Hincapie’nin uzak direkte kafa vuruşu isabetsiz, o dakikaya kadar Arsenal rakip kaleyi üç kez bulurken City’nin isabetli vuruşu bulunmuyor. Devrenin son dakikalarında rakibin yarı sahasına yerleşiyor City, Arsenal yarı sahayı geçmekte zorlanıyor. City’nin topa yüzde 61 oranında sahip olduğu ancak 3. bölgede pozisyon üretemediği bir dakika uzatılan, futbol kalitesinin vasatı geçmediği devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden, baskılı başlıyor City, 49’da rakip ceza sahasında kalabalık savunma arasında Haaland’ın cılız vuruşu kaleci Arrizabalaga’da kalıyor. 51’de City atağında ceza sahası dışında Doku’ya müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor İspanyol kaleci, pozisyon tartışmaya açık. Akabinde Semenyo soldan kullandığı duran topta isabet kaydedemiyor, o dakikaya kadar iki takım son vuruşlarda etkisiz. Devrenin ilk bölümünde rakip kaleyi ablukaya alan City solda Doku ile Arsenal savunmasını zorlarken 60’ta hak ettikleri golü buluyor. Silva’nın başlattığı atakta Cherki’nin sağdan ortaladığı topu Arrizabalaga elinden kaçırıyor, yakın mesafeden topu kafayla ağlara gönderen O’Reily, pozisyonda kaleci hatası bariz.

Dört dakika sonra fark ikiye çıkıyor, Nunes’in sağdan ortasında O’Reily sol köşeden topu kafayla ağlara gönderen oyuncu, 21 yaşındaki sol bek iki golle maça damgasını vuruyor. Devreye pasif başlayan, topu rakibe bırakıp hücuma kalabalık çıkamayan Arsenal’de 66’da iki değişiklik, Hincapie ve Havertz’in yerlerine Calafiori ve Madueke sahada. 68’de Cherki’ye sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören White, maçta tansiyon yükseliyor.

70. dakikaya kadar beklenen performansı sergileyemeyen Arsenal 3. bölgeye çıkmakta zorlanırken City final maçlarını kazanmaya alışmış görüntüsünde, pozisyon alma ve topa sahip olma konusunda daha fazla risk alıp istediği skoru yakalıyor. 78’de gole yaklaşıyor Arsenal, Calafiori’nin sol çaprazdan vuruşunda Trossard’ın dokunuşunda direkler gole izin vermiyor. Dört dakika sonra Jesus ve Martinelli, Trossard ve White’ın yerlerin alırken, Rice savunmanın sağına geçiyor.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 88.486 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan City Carabao Kupası’nı dokuzuncu kez müzesine götürürken ligde şampiyonluk yarışında moral üstünlüğünü yakalıyor. Arsenal’e gelince, finalde sezonun en pasif oyununu oynarken özgüven ve inançtan yoksun göründüler. Arteta, topa sahip olmadığı zamanlarda takım düzenini kurmakta başarılı ancak topa sahip oldukları anlarda takımı topu çok yavaş hareket ettiriyor ve yeterli sayıda oyuncuyu ileriye göndermiyor. Şampiyonluk yarışında en yakın rakipleri karşısında aldıkları ezici mağlubiyet ligde kalan maçlarına nasıl yansır, zaman gösterir. Maçın adamı: City’e kupayı getiren iki golü kaydeden Nico O’Reilly.