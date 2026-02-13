Manchester United’ın yükselişi

2013 yazında takımdan ayrılan kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Alex Ferguson’dan sonra günümüze kadar 12 teknik direktörle çalıştı Manchester United ama Premier Lig’in kuruluşundan sonra 13 sezon ambargo koydukları şampiyonluk kupası uzak bir hatıra olarak kaldı. 2025-26 sezonuna Ruben Amorim ile başlayan takım ocak ayının ilk günlerinde, ligde 6. sırada olduğu, istikrardan uzak zamanlarda Portekizli teknik direktörle yolları ayırıyor, yerine 18 yaş altı takımını çalıştıran Darren Fletcher’ı getiriyordu. Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları, Federasyon Kupası'nda Brighton & Hove Albion'a 2-1 yenildikleri maçlardan sonra görevi sezon sonuna kadar eski oyuncuları Michael Carrick’e devrettiler. Hikâyenin sonrası 44 yaşındaki Carrick adına mükemmel, onun liderliğinde ‘Kırmızı Şeytanlar’ arka arkaya dört maçta sahadan galip ayrılıyor, lig sıralamasında 4. sıraya yükseliyordu.

Soğuk bir Şubat akşamında Manchester United, lige tutunma mücadelesindeki West Ham deplasmanında. West Ham, Manchester United'a karşı evinde oynadığı son üç lig maçını kazandı; bordo mavili takım en son 1974 ve 1977 yılları arasında daha uzun bir galibiyet serisi yakalamıştı (4). Ancak hafta içi maçları Doğu Londra takımına yaramıyor, ligde hafta içinde oynadıkları son 15 iç saha maçının üçünü kaybederken sadece 5 galibiyet aldılar. Ocak ayında küme düşme mücadelesinde direk rakipleri Nottingham Forest'e karşı evlerinde kaybettiklerini hatırlatalım. Görünen o ki, Londra Olimpiyat Stadı takıma yaramadı, evlerinde son 20 iç saha maçının sadece dördünü kazanırken 12 mağlubiyet aldılar.

Ev sahibi West Ham 4-4-1-1 dizilişinde; kalede Hermansen, savunmada Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos, Diouf, orta sahada Bowen, Soucek, Potts, Summerville, ileri uçta Fernandes, önünde gol umutları Castellanos. Misafir Manchester United 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Lammens, savunmada Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, önlerinde Mainoo, Casemiro, ileri uçta Diallo, Fernandes, Cunha, önlerinde golcüleri Mbeumo. İlk bölümde geriden kısa paslarla oyun kuruyor beyaz formalı United, West Ham rakibi 2. bölgede karşılarken savunmada kalabalık. 5. dakikada sağdan kullandığı maçın ilk kornerinden pozisyon üretemiyor West Ham, bu sezon duran toplardan 10 gol bulan takımın hava toplarında etkili oyuncusu Soucek. 9’da West Ham atağında Summerville’in soldan ortasında demarke pozisyonda Bowen’in kafa vuruşu isabetsiz, geniş alanlarda Wan-Bissaka ve Summerville ile pozisyon üretme çabasındalar. 13’te gole yaklaşıyorlar, Disasi’nin pasında Summerville’in vuruşunu sol köşeden uzanarak çıkartıyor Lammens, ilk 15 dakikada topa yüzde 48 oranında sahip olan ev sahibi rakip kaleyi iki kez yokluyor. 17’de sağdan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor United, o dakikaya kadar etkisiz misafir takımın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 20. dakikadan sonra orta sahada kontrolü ele geçirirken oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, 22’de Fernandes’in soldan ortasında Shaw’un gollük vuruşunu çizgiden çıkartıyor West Ham savunması, devrenin o dakikaya kadar en net pozisyonu. Temponun yükselmediği, iki takımın da temkinli oynadığı ilk 30 dakikada rakip ceza sahasında topla üç kez buluşan United rakip kaleyi bir kez yoklarken topa daha çok sahip takım. Futbol kalitesinin vasatı geçmediği, düşük tempoda oynanan, iki takımın da sıklıkla yan top yaptığı antrenman havasında geçen devrede United topa yüzde 61 oranında sahip olurken rakip kaleyi sadece bir kez buluyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye ofansif başlıyor United, ancak golü bulan West Ham oluyor. 50’de United savunmasının geride eksik yakalandığı pozisyonda Bowen’in sağdan yerden ortasında iki rakip oyuncu Martinez ve Mainoo arasından topa dokunan Soucek takımını öne geçiriyor, pozisyonda United savunmasında Shaw, Martinez ve Mainoo topa müdahale etmekte geç kalıyor. Geriye düştükten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor United, West Ham savunmayı kalabalık tutarken ani ataklarda pozisyon üretme düşüncesinde. 57’de Summerville’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören United savunmasının sağında Dalot. 60. dakikaya kadar topa daha çok sahip olmasına rağmen 3. bölgede etkisiz misafir takım 63’te Mainoo’nun soldan ortasında Casemiro’nun kafa vuruşuyla topu rakip ağlara gönderiyor, ancak VAR incelemesinde pozisyon ofsayt, gol geçersiz. 68’de United’da Maguire ve Cunha yerlerini Yoro ve Sesko’ye bırakıyor. West Ham’da forvet hattında Castellanos yerini Wilson’a bırakıyor. 76’de United atağında Fernandes’in pasında Sesko’nun yerden vuruşunda gole izin vermiyor West Ham kalesinde Hermansen, United kalabalık savunma karşısında kilidi açmakta etkisiz. Son bölümde skoru koruma adına tempoyu düşüren, kalesini takım haline savunan West Ham, United gol için yükleniyor. 80’de West Ham’da savunmada Diouf’un yerini Scarles alırken Potts’un yerine Magassa sahada. İki dakika sonra United’ın hocası Carrick, savunmadan Dalot’un yerine hücum hattına Zirkzee’yi alıyor. Yedi dakika uzatılan maçta aradığı golü 90+5’te buluyor United, takımın iyilerinden Mbeumo’nun sağdan ortaladığı topta Sesko altı pas çizgisinin kenarında ayağının ucuyla yaptığı vuruşla topu sağ üst köşeye gönderirken skoru 1-1’e taşıyor. Sonuç iki takımı da tatmin etmemiştir sanırım. Üç puanı son anda kaçıran West Ham, ligin dibinde yer alan Nottingham Forest ve Tottenham Hotspur'a biraz daha yaklaştı ama kaybedilen iki puan ligde kalma mücadelesinde belirleyici olacaktır sanırım. Manchester United ise sahadan bir puanla ayrılırken Aston Villa'nın yerine üçüncü sıraya yükselme fırsatını kaçırdı. Kalan maçlarda ligin her iki ucunda da heyecan hız kesmeyecek gibi görünüyor!

Maçın adamı: West Ham orta sahasında Thomas Soucek.