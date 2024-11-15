Mandalina Şenliği başlıyor

BirGün EGE

İzmir Seferihisar’da 17 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan 24. Seferihisar Mandalina Şenliği, Seferihisar’ın en güzel tatlarından olan mandalinayı kutlamak için tüm misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Saat 14.00’da Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle start alacak şenlik, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

Şenlik kapsamında DJ performansları, jimnastik gösterileri, kral ve kraliçe yarışması, mandalinalı hediyelik eşya ve yemek yarışmaları gibi eğlenceli etkinlikler ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Ayrıca en iyi mandalina yarışması ödül töreni ile Seferihisar’ın en kaliteli mandalinaları seçilecek. Üretici ve sivil toplum kuruluşları stantları, gelen misafirlere yöresel ürünleri ve el yapımı ürünleri tanıma fırsatı sunacak. Akşam saatlerinde ise Sembol ve Devrim Seyrek konserleri ile festivalin coşkusu doruğa ulaşacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar’ımızın en kıymetli değerlerinden olan mandalinamızın coşkusunu paylaşmak için bu yıl 24’üncü kez düzenlediğimiz Mandalina Şenliği’ne tüm halkımızı ve misafirlerimizi davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mandalina, yalnızca Seferihisar’ın bereketli topraklarında yetişen bir meyve değil; bu toprakların ruhunu, geçmişini ve geleceğini yansıtan bir kültür mirası” dedi.