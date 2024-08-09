Manisa altyapısındaki 32 yıllık vanalar yenilendi

BirGün EGE

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz altyapı için çalışıyor. Yaşanabilecek su kesintilerine karşı kalıcı önlemler almak ve yurttaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefleyen MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatı ile önemli bir çalışma daha yaptı.

Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde 15 mahalleyi besleyen Uncubozköy Deposunun bağlantı noktasındaki ana hat üzerinde bakım onarım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. 32 yıllık vanaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, açma ve kesme işlemini gerçekleştirememesi nedeniyle yenileriyle değişimi yapıldı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmayı MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da takip etti.

BAŞKANDAN ZİYARET

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Mehmet Aktaş İçme Suyu Tesisini de ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy eşlik etti. Tesiste, görev yapan personel ile bir araya gelen Zeyrek, kesintisiz suyun önemine değindi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, içme suyu tesislerinde görev yapan personelin çok önemli bir görev yaptığını ifade ederek, “İnsanın evinde suyu akmıyorsa belediyecilik bitmiştir. İsterseniz onun evine altın götürün, gözü görmez. Kuruma lütfen sahip çıkın. Empati kurun. Sanki kendi evinizin suyu kesilmiş gibi davranın. Siz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin görünen yüzüsünüz. İnsanlar beni görmez ama sizi her gün görür” dedi. Konuşmasına seçim öncesi verdiği maaş zammı müjdesi ile devam eden Zeyrek, “Söz verdiğimiz gibi maaşlara zam yapıyoruz. Bizler sözümüzde duruyoruz. 5 yıl boyunca omuz omuza, el ele sorunların üstesinden hep birlikte gelelim. Benim sizlerden istediğim bu. Sizlerin benden istediği ne olursa olsun, kapım 7/24 açık. Artık herkes bizlere istediği zaman ulaşabiliyor. Çekinmeyin. İster abi kardeş olarak, ister Başkan çalışan olarak benimle her zaman görüşebilirsiniz. Yeter ki kuruma sahip çıkın, işinizin başında olun. Biz de yapabileceğimiz tüm iyileştirmelerle sizin hayatınızı kolaylaştıracak dokunuşları yapacağız” ifadelerini kullandı.