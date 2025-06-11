Manisa, artık Ferdi Zeyrek’in şehridir

Esat AYDIN

Bazı insanlar yalnızca bir şehri temsil etmez; o şehir haline gelir.

Onlar yaşadıkları şehirlere karışır, damarlarına sızar, nabzına kazınır, belleğine dönüşür.

Raymond Williams’ın “yerlilik” dediği kavram, bir toprağa sadece aidiyetle değil, sorumlulukla bağlanmayı tarif eder.

Ferdi Zeyrek, bu özellikleriyle bu kavramın ete kemiğe bürünmüş haliydi.

Manisa’yı Cumhuriyet tarihinde CHP’ye ilk kez kazandırması, bir halk özleminin gerçekleşmesiydi. Çünkü Zeyrek’in başarısı, rantla, reklamla, medya cambazlığıyla değil; sokakta yürürken selam veren bir bakışla, esnafın derdine kulak kabartan bir sabırla, yaşlıların dizinin dibinde oturulan zamanla yoğrulmuştu.

Bu siyasetin değil, ahlakın bir zaferiydi.

Ölümü de yalnızca bir bedeni toprağa gömmedi; bir şehrin damarlarından ince bir sızı gibi tüm ülkeye yayılan, adı konmaz bir eksiklik bıraktı.

Zeyrek bir ruh, bir ahlak ve bir temsil biçimi olarak tarihin çizgisine gömüldü.

Ferdi Zeyrek’in ölümü sadece Manisa’nın değil, Türkiye’nin siyasi vicdanının, kent hafızasının ve umutla yeniden örülmeye çalışılan halkçı temsil geleneğinin gırtlağında bir düğüm...

Bu ölüm, yerel yönetimin, aidiyetin, kimlik ve temsilin en rafine halini cisimleştiren, Cumhuriyet’in yüz yıllık serencamında bir şehirle bir insanın ruhlarının nasıl iç içe geçebileceğinin hikayesi…

Çünkü onun gidişiyle birlikte Manisa; halkla kurulan sahici, dokunulabilir, duyulabilir bir ilişki biçimini kaybetti.

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Siyaset tarihimiz, kentleri yalnızca seçim haritasında birer renk olarak gören anlayışlarla dolu.

Manisa da Cumhuriyet tarihi boyunca birçok ismi ağırladı.

Fakat ilk kez bir başkanına bu kadar yakın hissetti.

Çünkü Zeyrek’in başkanlığı, yöneten ile yönetilen arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran, protokol ile sokak arasında örülen o soğuk duvarı yıkan, halkla yalnızca empati kurmayan, halkın kendisi gibi hisseden bir modeldi.

Bugün Türkiye’de merkeziyetçilikle felç edilmiş yerel yönetimler, halktan kopuk bürokratik yapılara dönüştürülürken, yerelin ruhu kaybolurken birilerinin küçük şehirlerde sessizce yürüttüğü büyük işler unutuluyor.

Çünkü Türkiye’de siyaset uzun zamandır büyük cümlelerin, küçük gerçeklerin ve yapay temsillerin sahnesi…

Siyaset çoğunlukla bir tahakküm ilişkisi üzerinden örgütlenirken, şehirler rantın, betonun, yıkımın ve unutulmuşluğun soğuk yüzüyle anılırken

Ferdi Zeyrek bu düzenin tersine yürüyen biri oldu.

Siyaseti halkla eş düzlemde, göz hizasında kurdu.

Bu, halkla kurulan duygusal özdeşliğin, siyasal etiğe dönüştüğü nadir anlardan biriydi.

Bürokratik hiyerarşilerin, protokol merdivenlerinin ve sosyal mesafelerin ötesinde bir yerde durdu Ferdi; tam halkın ortasında…

Bu nedenle sağcısıyla solcusuyla, Alevi’siyle Sünni’siyle, gençle yaşlıyla kurduğu bağ bir eşitliği içeriyordu.

Türkiye’nin her geçen gün daha fazla merkezileşen ve sterilize edilen siyaset düzeninde Ferdi Zeyrek, yerel temsili yeniden sahici kılan biri oldu.

O, Manisa’da CHP’ye halkta yeniden bir karşılık kazandırdı.

CHP’nin Manisa’da tarihsel olarak erişemediği bir siyasal zemini, bir halk iradesine dönüştürmeyi başardı.

Bu, bir seçim başarısını aşan, “halka ait olma” halinin kurumsallaşmasıydı.

Bu yüzden, sağcısından solcusuna, muhafazakarından sosyalistine herkesin kalbinde bir karşılık buldu.

Bu; halkın kendinde tanıdığı, sahiplendiği, kendi emeğiyle büyüttüğü temsil biçimiydi.

Bu “temsil biçimi” Manisa’ya uzak Fatsa’da, Terzi Fikri’nin; yanı başımızdaki İzmir’de Ahmet Piriştina’nın halka yaslanan, halkla kurulan bir siyasal ortaklaşma ilişkisiydi.

Bu ilişki, şehirle insan arasındaki mesafeyi kaldırır.

Başkanlık değil, yoldaşlık üretir.

Bugün Manisalıların Ferdi Zeyrek için hissettiği duygu tam da bu.

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Fatsa’nın efsanevi belediye başkanı Fikri Sönmez, 1979’da belediye başkanı olduğunda, sokakları halkla birlikte süpürdüğünde, “ben ne yaptıysam halkım için halkımla beraber yaptım” sözüyle belediyeciliği sınıfsal bir eşitliğe dönüştürdü.

Temsilciliği yukarıdan bir söylem değil, yatay bir örgütlenme olarak kurdu.

Aynı damar, yıllar sonra Manisa’da Ferdi Zeyrek ve ekibiyle yeniden can buldu sanki.

Bu iki isim arasında doğrudan bir organik bağ yok elbette; ama tarihsel ve etik bir soy zinciri var.

Zeyrek, Terzi Fikri’nin “halkla birlikte” düsturunu, 21. yüzyılın metropolleşen Anadolu kentinde yeniden ete kemiğe büründürdü.

Çok kısa süren başkanlığı döneminde Zeyrek, Manisa’yla özdeşleşirken, Manisa, onunla özneleşti.

Cenazesinde tanıklık ettiğim şey; Zeyrek’in siyaseti “bizim mahalleden bir adam” kimliğiyle bir umut örgüsüne dönüştürdüğüydü.

O, halkla kurduğu ilişkiyi ahlaki bir yükümlülükten inşa etti.

Ve bu yükümlülük, içi boşaltılmış kavramlarının aksine, halkın yaşamını hakikaten dert edinmekten doğuyordu.

Çünkü Ferdi Zeyrek’in dünyasında şehir, eşitsizliği çoğaltmak yerine, dayanışmayı büyüten bir organizmaydı.

Somalı madenciler de şahitti buna, yoksul mahalleler de.

Zaten cenazesindeydiler.

Onun temsil biçimini en iyi anlatan kavramlardan biri de galiba “pratik duyu”dur: halkın dertlerini sadece bilen değil, onları sezgisel olarak hisseden bir içgüdüyle yöneten siyasal figür oldu 14 ayda Ferdi.

Bu yönüyle zaten halkın ihtiyaçlarının içinden gelen, onlarla birlikte büyüyen biriydi.

Ferdi Zeyrek’in 14 aylık belediyeciliği sadece asfalt, kaldırım, sosyal yardım gibi teknik başlıklarla anılamaz.

Onun siyaseti bir duyarlık rejimi, halkçı damarlarla örülü bir kamusal sevgi diliydi.

Onu sevmek için CHP’li olmaya gerek yoktu; sağcısı da solcusu da onun içtenliğinde kendilerini buluyordu.

Bu siyasal değil, toplumsal bir ittifaktı.

Kentin acısına, halkın taleplerine duyarlı, yoksulun sesine açık, gençlerin kaygılarına kulak veren bir temsil biçimi.

Halkın edilgen değil, doğrudan siyasal sürecin öznesi kılındığı bir model.

Temsil eden ile temsil edilen arasındaki mesafenin sıfırlandığı nadir anlardan biri.

Bu temsil biçimi dünyada da nadirdir ama örneksiz değildir.

Tarih boyunca, şehirle bütünleşen, ismiyle bir toprağın ruhunu anlatabilen insan sayısı çok azdır.

Antik Atina, Perikles’ini yalnızca bir strateji ustası olarak değil, şehrin “ruhunu” yaşatan kişi olarak anmıştır.

Bugünün Türkiye’sinde böylesi bir bütünleşme ender rastlanan bir ayrıcalıktır.

İşte Ferdi bu ayrıcalığı, hayatıyla ve ölümsüzlüğüyle Manisa’ya armağan etti.

Uruguay’da Montevideo’nun halkçı başkanı Tabaré Vázquez de Zeyrek gibi iyi eğitim almış bir halk çocuğuydu; o da halkın içinden gelen bir “şefkat siyasetiyle” yükselmişti.

Fransa’da Léo Lagrange, yoksul çocuklara yüzme havuzları, tiyatro salonları açarak sosyal adaletin mimarı olmuştu.

İspanya’da Pasqual Maragall, Barselona’yı katılımcı demokrasinin laboratuvarına çevirmişti.

Hepsi bir güven ve adalet temsili kurmuştu.

Her biri halkla kurduğu eşitlikçi ilişki sayesinde, yönettikleri şehirle özdeşleşti.

Onlar da şehirlerini dönüştüren, toplumun kolektif hafızasında şehri bir insan suretine kavuşturdular.

Ve şimdi bu listeye bir isim daha eklendi: Ferdi Zeyrek.

O gösterişsizdi.

Onun için yerel yönetim, halkla yaşamanın bir biçimiydi.

O, artık siyasette pek rastlamadığımız değerler taşıyordu:

Sadelik içinde derinlik.

Gösterişsiz bir adanmışlık.

Yalın bir halkçılık.

Zeyrek’in halkla kurduğu “yan yanalık” hissi, bu tarihsel yeryüzü çizgisine oturdu.

Bu yüzden onun ardından insanlar bugün “başkanımızı kaybettik” demiyor, “evladımızı yitirdik” diyordu.

Zeyrek’in hikayesi, klasik bir kahraman anlatısından ibaret değil.

Ferdi Zeyrek, “makamdan fazlası” olabilmeyi başarmış biriydi.

Bu yüzden Manisa’da CHP’nin ilk zaferi aynı zamanda bir aidiyet devrimiydi.

Kentin tarihinde ilk kez, sağdan sola, Alevisiyle Sünnisiyle, köylüsüyle kentlisiyle bir arada yeni bir toplumsal sözleşmenin imzası atıldı.

Zeyrek’in siyaseti, “herkes için siyaset”ti.

O; halkın çoklu kimliğini kavrayan, onu sahici bir yakınlıkla kucaklayan bir siyasetin inşacısıydı.

Kenti bir özneler çoğulluğunun mekanı haline getirdi.

Dışlayıcı olmayan, kutuplaştırmayan, “öteki”yi yeniden icat etmeyen bir politik tahayyül…

Manisa onun için bir duygu coğrafyasıydı.

Siyaset biliminde “duygusal egemenlik” diye bir kavram yok; ama olmalıydı.

Çünkü o, Manisa’yı yaşanmışlıkların, acıların, sevinçlerin toplamı olan bir “ortak ev” olarak gördü.

Ve bu evde, hiç kimse kendini dışarıda hissetmedi.

O, temsil ettiği partiyi şehre değil, şehri partisinin üzerine taşıyan, siyasetin alışılmış mekaniklerini bozan, bir “kent siyasetçisiydi.”

Bu modelin içinde bir şey daha vardı: Şehirlilik etiği. Yani kamusal alana duyulan sorumluluk, ortak yaşamın yükünü paylaşma iradesi ve kent hakkı bilinci.

Ferdi Zeyrek için belediye başkanlığı, kaldırım döşemekten ibaret değildi.

O; kaldırımların kimleri dışladığını, kimin nerede nefes alamadığını, hangi çocuğun sabah kahvaltı yapamadığını bilirdi.

Sosyal belediyeciliğin değil, siyasal eşitliğin temsilcisiydi.

Ferdi Zeyrek’in pratiği, bugünün Türkiye’sinde siyasetin halkla yeniden barışabileceğine dair çok değerli bir ipucuydu.

Ve o ipucu, şimdi elimizden kayıp gitti.

Korkum şu: Türkiye’nin resmi tarihi, onun gibileri hatırlamakta da yaşatmakta da hep cimri oldu.

Umalım ki Zeyrek’in adı, Manisa’nın kaldırımlarında yürüyen çocukların hafızasında, sabah saat beşte işe giden işçilerin bir tas sıcak çorbasında bir “hakikat” olarak kalsın.

Onun adı da bu şehrin dokusunda bir iz, bir yol, bir umut olarak kalsın.

Çünkü Zeyrek, görünmeyeni görünür kılan, sesini duyuramayanların sesi haline gelen bir “eşik özne”ydi.

Umalım ki bir halkçı temsilciyi unutmak kolay olmasın.

Çünkü onun bıraktığı boşluk, bir tür vicdan eksikliği olur.

Şehir artık ondan önceki gibi kalamaz.

Sandık artık aynı anlama gelmez.

Çünkü artık görüldü ki, o sandıktan yalnızca bir oy değil, bir hayal çıktı.

Ama belki de en büyük gerçek mezarlık dönüşü yürürken duyduğum şu cümlededir:

“Ferdi Zeyrek, Manisa’ya gömülmedi. Manisa, ona gömüldü.”

Bugün cenazesine katılan on binlerce insanda onun sesi, onun bakışı, onun adanmışlığı yansıdı.

İnanıyorum ki Zeyrek’in halkı, onu taşımaya devam edecek.

Sessizce ve büyük bir sevgiyle…

Zeyrek’in ardından gözyaşı döken kadınlar, adını duvara yazan gençler, ona dua eden yaşlılar, tabutuyla yürüyen çocuklar…

Tüm bu insanlar, oy veren yurttaş olmaktan çok, birlikte bir yaşam tahayyülünün kurucu unsuru olacak.

Çünkü onlar için Zeyrek, bir belediye başkanı değil, bir akraba; bir dost, bir omuz…

Elbette ölümün siyasi analizini yapamayız.

Ancak yitirdiğimizin yalnızca bir beden değil, bir temsil biçimi olduğunu unutmamalıyız.

Şimdi bizlere düşen, bu temsil biçimini yeniden ve yeniden üretmektir.

Çünkü Türkiye’nin bugünkü krizlerinden biri, halkla göz hizasında kurulmuş temsil biçimlerinin giderek yok olmasıdır.

Oysa Terzi Fikri’den Ferdi Zeyrek’e uzanan çizgi, bize başka bir siyasetin mümkün, zaten yaşanmış olduğunu hatırlatıyor.

Bu tarihsel hat, yeniden yürünebilir.

Cenazeye katılanların aklında, Ferdi Zeyrek’in ardından sorulacak soru şu olmalı: Bir şehir bir insanı ne kadar sevebilir, bir insan bir şehri ne kadar kendine katabilir?

Siyasetin arkaik kasvetini dağıtan, yaşamı ve mücadeleyi herkesin payına eşitçe yazan bir insanın Manisa’sı, herhangi bir şehirden, sıradan bir Anadolu kentinden fazlası oldu bugün; “yöneticisini seçen” değil, “kendi suretini, kendi hikayesini” seçen bir şehir oldu.

Onun ismi, artık Manisa’nın her sokağından meydanına, bir zeytin ağacının gölgesinden Spil’in yamaçlarına, çocuğun oyununa, kadının emeğine, yaşlının duasına karıştı.

Bugün gördüm ki bazı insanlar sadece şehri temsil etmez; o şehir haline gelir.

Ve o şehir, artık onlarsız eskisi gibi olamaz.

Bazı ölümler olur, şehir susar.

Bazı insanların içinden bir şehir doğar.

Ferdi Zeyrek, bugün Manisa’nın kendisi oldu.

Sabahki törende eşinin cümlelerini duyduğumda zihnimde Ferdi Zeyrek’in sesinden cümleler yankılanıyordu:

“Ben bu şehri çok sevdim.

Ama daha çok, bu şehirde insanların birbirini sevebileceğine inandım.”

Ve şimdi sormak gerekir:

Bir insanı bu kadar seven bir şehir, bir daha onu nasıl unutur?