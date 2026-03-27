Manisa için enerjide yeni dönem başladı

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Enerji AŞ’yi tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şirketin yalnızca bir enerji tedarikçisi değil, kentin enerji ekosistemini dönüştürecek teknolojik bir merkez olacağını söyledi. Başkan Dutlulu, “Manisa’nın geleceğini aydınlatacak, doğayla barışık ve teknolojiyle örülmüş yeni bir dönemin meşalesini yakıyoruz” dedi. Başkan Dutlulu, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi ile Manisa’nın dünyanın en büyük kentsel iklim koalisyonuna dâhil olduğunu da hatırlattı.

2050 net-sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın güncellendiğini belirten Başkan Dutlulu, iklim krizine karşı dirençli bir şehir modeli kurmak istediklerini ifade etti.

Su stresiyle mücadele, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, modern sulama teknikleri, enerji verimliliği taramaları ve yeşil bina hazırlıkları gibi uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Başkan Dutlulu, Manisa Enerji’nin 48,4 milyon kilovatsaatlik tedarik hacmiyle kamu kurumları ve işletmelere güç sağladığını kaydetti.

“Manisa’nın parası Manisa’da kalsın istiyoruz” diyen Başkan Dutlulu, ücretsiz keşif, fizibilite, projelendirme ve resmi onay süreçlerinin belediye güvencesiyle yürütüleceğini de belirtti. Çiftçilere sulama ve enerji verimliliği desteği verileceğini de açıklayan Başkan Dutlulu, elektrikli araç şarj istasyonları, yapay zekâ destekli izleme sistemleri ve karbon ayak izi yönetiminde de çalışma yürütüleceğine dikkat çekti.

Manisalılara enerji etiket fiyatları üzerinden 1 yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulanacak.