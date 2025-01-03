Manisa suyuna koruma

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti güzelleştirirken, hayati öneme sahip su kaynaklarını koruyacak çalışmalar yapıyor. Su kaybına neden olacak uygulamalardan uzaklaşan Büyükşehir, tasarruf sağlayacak yöntemleri de hayata geçiriyor. Manisa’nın tamamında kurakçıl peyzaj tasarımları tercih edilirken, ihtiyaç duyulan üretim de Şehzadeler’deki Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde gerçekleştiriliyor. 50 bin metrekare alana sahip, yıllık 1 milyonu aşan kapasiteli serada üretilen bitkiler 17 ilçede kullanılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, uzun zamandır kendi ürettiği bitkileri kullandığını söyleyen Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, tasarım ve saha uygulamalarında 4 peyzaj mimarı, 300 saha çalışanından oluşan ekip ile çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Kuğu, “50 bin metrekarelik bir alana sahip seramızda son 6 ayda 370 bin adet mevsimlik çiçek ürettik. Bu çiçeklerin yüzde 50’sini kendi tohumlarımızdan, kalan yüzde 50’sini ise satın alma yöntemiyle temin ettik. Ürettiğimiz çiçekleri merkez ve 17 ilçe belediyesine dağıtıyoruz. Ayrıca bu bitkileri okullar, şehitlikler ve kamunun peyzaj talepleri doğrultusunda da kullanıyoruz. Manisa’da bulunan 270 şehit mezarı için özel çalışmalar yaparak 270 adet gül ve 5 bin 500 adet gazanya dikimi gerçekleştirdik. Bu alanların bakımını da düzenli olarak sürdüreceğiz” dedi.

Kuraklıkla mücadelede ve suyun tasarrufu konusunda suya daha az ihtiyaç duyan bitkilere ağırlık verdikleri söyleyen Kuğu, suya az ihtiyaç duyan çalı grupları ve kurakçıl peyzaj çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Serada çalı grubuna yönelik yaklaşık 300 bin adet bitki yetiştirdiklerini söyleyen Kuğu, “Bu bitkilerin büyük kısmını kendi üretimimizden sağlıyoruz. Çelik alma yöntemiyle de 300 bin adet daha çalı grubu bitki üretimi gerçekleştirdik” dedi. Süt Bitkileri Üretim Tesisi Fidanlık Müdürü Arzu Yetişen de, tesisin bakımdan geçtiğini, yapılan iyileştirmeler sayesinde toplamda 600 bin adet mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Menekşe, Gazanya ve Aslanağzı gibi çiçekler ürettiklerini söyleyen Yetişen, üretimin devam ettiğinin bilgisini verdi.