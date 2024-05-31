Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri başlıyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ etkinlikleri bugün başlıyor. Türkiye’nin bilinen ilk çevrecilerinden olan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin mezarı başında anılmasıyla başlayacak olan etkinlikler, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 6 gün boyunca şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm Manisalıları davet etti.

Bu yıl 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ çeşitli etkinliklerle kapsamlı bir şekilde kutlanacak. 1. Yeşil Manisa Zirvesi, Tarzan Yürüyüşü, ‘Anılarla Tarzan’ Paneli, doğa temizliği, doğa yürüyüşü, ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ gibi programlarla, daha temiz bir çevre vurgusu yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin hayatını, Manisa’yı tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde ağaçlandırmaya adadığını ve yaşamı boyunca binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu belirtti.

Zeyrek, “Tek kaygısı Spil Dağı’nı ağaçlandırmak, yeşili korumak ve doğa sevgisini aşılamak olan Ahmet Bedevi, tüm çocuklara örnek olarak, gelecek nesillere çevre koruma bilinci kazandırdı. Bizler de hayatını yeşile ve doğaya adayan Manisa Tarzanı’nı düzenlenen programlarla anacağız” dedi.