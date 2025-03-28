Manisa’da 10 binden fazla kişiye sıcak yemek

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kentin 26 farklı noktasında 100 binden fazla kişiye iftar yemeği sunarken iftar sofralarına katılamayan yaşlı, hasta ve engelli yurttaşlar başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi bireylerin evlerine 10 bini aşkın sıcak yemek ulaştırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, evlerinden çıkamayan yurttaşlara her gün belediyenin aşevinden sıcak yemek servisi yapıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar saatinden önce aşevimizde hazırladığımız sıcak yemeklerini ulaştırarak yanlarında oluyoruz. Hedefimiz, Manisa’da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç girmemesidir. Yıl boyunca sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ay boyunca 5 bin ihtiyaç sahibi aileye de gıda kolisi desteği sağlıyor.