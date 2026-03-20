Manisa’da 600 aileye ‘huzur bilekliği’: “Artık gözümüz arkada kalmıyor”

BirGün/EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında hayata geçirdiği “Ben Buradayım” projesi, kaybolma riski taşıyan yurttaşlar ve aileleri için önemli bir güvenlik ağı oluşturdu. Akıllı takip bileklikleri sayesinde 600 aile, yakınlarını anlık olarak takip edebiliyor; günlük yaşamlarını daha güvenli ve huzurlu sürdürüyor.

Proje kapsamında alzheimer, demans, otizm spektrum bozukluğu ve Down sendromu gibi durumlar nedeniyle kaybolma riski taşıyan bireylere akıllı bileklikler veriliyor. Bu teknoloji sayesinde, kaybolma riski yalnızca müdahale edilerek değil, çoğu durumda önceden önlenerek kontrol altına alınıyor.

Aileler, çarşıda, pazarda ya da işteyken sevdiklerinin konumunu mobil cihazları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Böylece olası kaybolma durumlarında hızlı müdahale imkânı doğarken, günlük yaşam da daha güvenli hale geliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, projenin Türkiye’de öncü bir uygulama olduğunu belirterek şunları söyledi: “2025 yılından bu yana 600 vatandaşımıza ulaştık.

Amacımız, kaybolma riski taşıyan büyüklerimizin ve özel bireylerimizin güvenliğini sağlamak ve yakınlarının yaşadığı endişeyi azaltmak. Jandarma Genel Komutanlığı ile iş birliği içinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara da ulaşıyoruz.

Kullandığımız teknoloji hayat kurtarıcı nitelikte. Bileklikler anlık konum takibi yapabiliyor ve üç günlük geçmiş konum verisini sunabiliyor.”

Hüner ayrıca cihazların kullanım kolaylığına da dikkat çekti: “Cihazlar şarj gerektirmiyor ve yaklaşık bir yıl pil ömrüne sahip.

Bileklik olarak kullanılabildiği gibi kolye ucu şeklinde, kıyafet içine gizlenerek ya da ayakkabıya dikilerek de kullanılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen yurttaşlarımız belediyenin internet sitesi üzerinden ya da ilçe koordinatörlüklerinden bize ulaşabilir.”

“ARTIK İÇİM RAHAT”

Projeden yararlanan yurttaşlardan Güler Kıyak, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Annem ve kardeşim birlikte evden çıkıyor, kaybolduklarında ikisini birden arıyordum. Daha önce saatlerce aradığımız oldu. Annem üç yıldır alzheimer hastası ve yönünü kolayca kaybediyor. Bu bileklikten sonra telefonumdan konumlarını anlık görebiliyorum. Artık çarşıya da gidebiliyorum, kursa da… İçim çok daha rahat.”

Alaşehir Bahadır Mahallesi’nde oturan Rıfat Özhan ise şunları söyledi: “Oğlum Ayaz 2 yaşında nöbet geçirmeye başladı kendisi epilepsi hastası. İyileşme süreci biraz uzun sürüyor bu sebepten yaşadığımız nokta da yayla köyü olduğu için çocuk ister istemez güzümüzün önünden bir anda kaybolabiliyor. Biz Büyükşehir Belediyesine başvurduk takip cihazı için, başvurumuz onaylandı. Öncesinde işe gittiğimizde aklımızda kalıyordu bir şey oldu mu nereye gitti falan diye şimdi bu cihaza kavuştuktan sonra çocuk istediği yere gidebiliyor. Hayatımızı çok kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve başkanlarıma çok teşekkür ederim.”