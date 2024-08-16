Manisa’da altyapı seferberliği

Halil ERTUNÇ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MASKİ İçme Suyu Arıza Birimi’nde yaşanan su kesintileriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için açıklama yaptı. Başkan Zeyrek, Manisa için adıyla yaptığı yeni dönem manifestosuna atıfta bulunarak, şeffaf yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Başkan Zeyrek, “Yaklaşık 15 gün önce manifestomuzda Manisalı vatandaşlarıma aktardığım gibi biz, şeffaf bir şekilde sorunlarımızı paylaşacağız. Sorunların çözümüne yönelik de neler yapabileceğimizi şeffaflık içerisinde anlatacağız” dedi.

Zeyrek, “Su kesintilerinin nedenlerini anlatmak istiyorum. İklim değişikliğinden dolayı ve yalnızca Manisa’mda değil, ülkemizde ve dünyamızda yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı olarak artık sondajlarımızı daha derinlere çakmak zorunda kalıyoruz. En son açtığımız 3 sondajımız 250 metreden su çekiyor. Manisa’nın bazı yerlerinde 400 metreden bile su çektiğimiz yerler var. Elektrik kesintileri de sondajlarımızı daha verimli kullanmamızı engelliyor” dedi.

40 YILDIR BAKIMSIZ

İçme suyu depolarında bakım-onarım yapılmadığının altını çizen Zeyrek, “Bazı depolarımızın geçen dönemde bakım-onarımının yapılmadığını tespit ettik. MASKİ Genel Müdürümüzün öncülüğünde bu su depolarının bakım ihalelerini gerçekleştirdik. Birçok depomuzun bakımları tamamlandı” dedi.

Eski altyapıdan kaynaklı sıkıntıların yaşandığını belirten Zeyrek, “35-40 yıl önce döşenmiş ve bir daha dokunulmamış altyapıdan kaynaklı sorunlarımız, asbestli borularımız, ekonomik ömrünü yitirmiş PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesi için altyapı seferberliği başlatıyoruz. Daha sonrasında branşmanlarda, içme suyu şebekesinin abone bağlantılarındaki patlaklardan kaynaklı su kesintilerimiz oluyor. 1000 adet branşman değişimi için ihalemizi yaptık. Branşmanlarımız geldi. Tespit ettiğimiz mahallelerde 1000 adet branşman değişimini yapacağız. Bu çalışmaların hepsini altyapı seferberliği olarak başlatıyoruz ama şunu unutmayalım. Bu altyapı seferberliğini tek başına MASKİ ya da Büyükşehir Belediyesi yapamaz. Vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Suyun ne kadar önemli olduğunu ve yarınlarımıza bırakmamız gereken ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Ama özellikle vahşi sulamadan başlayarak, evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan Manisalı vatandaşlarımın da içinde olabileceği bir seferberlikle bu sorunu çözebiliriz. Çünkü su hayattır. Bunun bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olmasını istiyoruz” dedi.

İçme suyu depolarının tamamen dolması için kullanımın az olduğu gece saatlerinde planlı kesintiler yaptıklarını söyleyen Zeyrek, “Özellikle merkez mahallelerimizde gece 01.00 ile 04.00 arasında depolarımızın dolması için suları kesiyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız sabah uyandıklarında susuz kalmıyorlar. Ama iklim değişikliği ve oluşan bu şartlardan dolayı su kesintileri maalesef olmak zorunda. Biz de bunun için yeni sondajlar açmaya ve yeni sondajlar tespit etmeye önem veriyoruz” açıklamasını yaptı.