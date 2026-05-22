Manisa’da asansörler MMO’ya emanet

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarındaki asansörlerin periyodik kontrolleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi tarafından yapılacak.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında, belediye hizmet binalarında bulunan asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında kamu kullanımına açık asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri, MMO İzmir Şubesi Asansör Kontrol Merkezi’nde görev yapan uzman muayene mühendisleri tarafından gerçekleştirilecek.

Kontroller, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Çalışmayla, vatandaşların yoğun olarak kullandığı asansörlerin güvenli, sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

Asansör periyodik kontrollerinin yalnızca teknik bir inceleme değil, kamusal denetimin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilirken, düzenli denetimlerin olası kazaların önüne geçilmesi açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Vatandaşlara da asansörlerde yer alan periyodik kontrol etiketlerini dikkate almaları ve güvensiz olarak değerlendirilen asansörleri kullanmamaları çağrısı yapıldı.

Protokolün, Manisa genelinde güvenli ve sürdürülebilir asansör kullanımına katkı sunması hedefleniyor.