Manisa’da çözüm için ortak akıl

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sorunları yerinde tespit etmek ve ortak akılla çözüm üretmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esnafın, üreticilerin ve kooperatiflerin taleplerini doğrudan dinleyerek ortak akılla çözüm yolları geliştirme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru ve yönetimiyle görüştü.

Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi verip kooperatifle ilgili yapılabilecek düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Daha önce verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Yolların durumu konusunda Fen İşleri Dairesi ile gelirken görüştüm. Önümüzdeki hafta keşif yapacaklar. Biz bu kaynakları kendi cebimizden değil, halkımız için harcıyoruz. Kentimize en iyi şekilde hizmet etmek bizim sorumluluğumuz. Kooperatifimizin taleplerini biliyoruz; yol düzenlemeleri, yangın güvenliği gibi konularda gereken adımları atacağız” dedi.

Başkan Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı, MASKİ Genel Müdürü ve Fen İşleri Dairesi Başkanı ile görüşerek, kooperatifin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde talimat verdi. Başkan Zeyrek ve kooperatif yönetimi, taşımacılık sektörünün daha güçlü hale gelmesi için atılacak adımları değerlendirdi.