Manisa’da gülümseten destek

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ücretsiz biniş hakkı olan 65 yaş üzeri yurttaşlar ile şehit yakını, gaziler ve engelli yurttaşların ücretsiz binişlerinde, toplu taşıma kooperatiflerine yapılan ücretsiz biniş başına destekleme ücretinin 6,5 liradan 10,25 liraya çıkmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında karar, oybirliğiyle geçti.

Alınan kararla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti yürüten özel taşıma kooperatiflerinin 65 yaş üzeri yurttaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli yurttaşların ücretsiz olarak taşımalarının sağlanması; ücretsiz taşımadan dolayı hizmeti yürüten kooperatiflerin de mağdur edilmemesi amacıyla kooperatiflere yapılan ücretsiz biniş başına 6,5 lira olan destekleme ücreti 10,25 liraya çıkartıldı. İlçeler arasında ve mahallelerden ilçe merkezlerine taşıma yapan kooperatiflerin indirimli taşımalarına ise biniş başına 5 lira destekleme yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ücretsiz veya Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri yurttaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz, engelli yurttaşlarımızın toplu taşıma araçlarına gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisimizde alınan karar ile kooperatiflere yapılan desteklemede yüzde 57,6 oranında artışa gidildi. Bu bağlamda özel kooperatifler tarafından aylık taşınan 500 binin üzerindeki ücretsiz yolcunun biniş başına 10,25 lira olarak ücretleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ödeneceğinden 65 yaş üzeri ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan yurttaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilirler” denildi.