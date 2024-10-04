Manisa’da her şey çocukların geleceği için

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede hizmet veren MABEM, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek oluyor. Mevcut eğitim binalarına ek olarak yenilerini de açan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi’nde Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılışını yaptı.

Yuvanın çocukların eğitim hayatına daha donanımlı başlamalarına katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek “Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi ile bu hizmetimize bir yenisini ekleyerek, daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. 3 eğitim merkezimizde 225 yavrumuza hizmet veriyoruz. 60 çocuk kapasiteli bu güzel merkezimizin açılışıyla bu sayıyı artırıyoruz. Her bir çocuğumuzun hak ettiği nitelikli eğitimi alabilmesi, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi’nin kesilen kurdelesi sonrasında Başkan Zeyrek, eğitim merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çocuklara kitap ve kırtasiye seti dağıtan Başkan Zeyrek, isteyenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.