Manisa’da kaldırımlar yayaların

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Trafik Polisi iş birliğinde, kaldırımlardaki motosiklet işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kaldırımların yayalara ait olduğunun altını çizen ekipler motosiklet sahiplerini kaldırımlara park etmemeleri konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kent merkezinde ana arterde Trafik Polisleri eşliğinde denetimde bulunan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, motosiklet sahiplerine kaldırımların asıl sahiplerinin yayalar olduğunu belirterek yayaların hakkına saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Uyarıların ardından araçlarının başına geçen sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmazken, kaldırılmayan motosikletlere ise trafik ekipleri tarafından para cezası işlemleri uygulandı.