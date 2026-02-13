Manisa’da Kent Lokantası atılımı

BirGün/EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşun Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Manisa’da iki adet pilot Afet Parkı kurulacağını söyledi. Bu alanların afet anında hizmet vereceğini belirten Başkan Dutlulu, normal zamanlarda ise bu alanların eğitim ve tatbikat alanı olarak kullanılacağını ifade etti. Başkan Dutlulu ayrıca, 2000 yılı öncesi yapı stokunun yenilenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Başkan Dutlulu, yeni bir modeli daha hayata geçireceklerini şöyle açıkladı “İstanbul’un ardından en çok Kent Lokantasına sahip şehiriz. Yeni hedefimiz, Manisa’daki yerel esnafla iş birliği yaparak tüm lokantaları birer Kent Lokantası formatına dâhil etmek. Odalarla yapacağımız protokolle vatandaşımız uygun fiyata yemek yiyecek, aradaki fiyat farkını belediye olarak biz karşılayacağız. Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dâhil olacak.”

ŞEHİR KARTI VE ESNAF

Başkan Dutlulu, belediyenin toplu mal alıp dağıtması yerine, ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarına yüklenecek bakiyelerle mahalle esnafından alışveriş yapabileceğini, hem vatandaşın hem de yerel esnafın kazanacağını vurguladı.

Diğer çalışmaları da sıralayan Başkan Dutlulu, “Emeklilere ilaç katkı payı desteği veriyoruz. Özellikle emekliler için Manisa Eczacı Odası ile bir protokol imzaladık. Askıda faturaya devam ediyoruz. Isınma desteği noktasında belediyemizin yaptığı budama faaliyetleri sonrasında çıkan odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. 2026’da mevcut şantiye alanının şehir dışına taşınacağını ve boşalan araziye sosyal konutlar inşa edileceğini belirten Başkan Dutlulu, “Amacımız lüks konut değil, asgari ücretle geçinen vatandaşımızın ulaşabileceği kiralık ve satılık evler üretmek. Ayrıca Salihli’deki asfalt plentimiz faaliyete geçti, Mart ayında asfalt seferberliğimiz başlıyor. Ağustos ayında Akhisar’a, önümüzdeki yıl da Manisa merkeze kurulacak yeni tesislerle asfalt sorununu 25 yıllığına çözeceğiz” dedi.