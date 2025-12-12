Manisa’da medikal desteği

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara medikal malzeme desteğinde bulunarak, hayatlarına dokunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara hasta yatağı, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı yatak, beyaz baston ve yürüteç gibi medikal malzeme desteği veriliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen engelli bireyler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘manisa.bel.tr’ resmi internet sitesi üzerinden ‘Senin İçin Buradayız’ linkine tıklayarak başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Ozan Tekdemir, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gelen başvurulara istinaden medikal malzeme yardımında bulunuyoruz. Hasta yatağı, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı yatak, beyaz baston ve yürüteç dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların online olarak başvuru yapabileceklerini söyleyen Tekdemir, “Online başvuru sistemiyle Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçesine ulaşıyoruz. Vatandaşlarımız, manisa.bel.tr internet adresine girdikten sonra ‘Senin İçin Buradayız’ sosyal destek başvuru sekmesine tıklayıp, destek al sekmesini açıyor. Açılan ekranda engelli medikal malzeme desteği al sekmesine tıklayıp, kişisel formları doldurup, hangi medikal malzemeye ihtiyaçları varsa onu seçiyorlar” dedi.

Malzeme dağıtımlarının da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığını belirten Tekdemir, “Başvuru noktasından sonra süreç şu şekilde ilerliyor: ‘Alanında uzman arkadaşlarımız, başvuru yapıldıktan sonra haneleri ziyaret ediyorlar. Ziyaret sonucunda başvuru uygunsa adreslere teslimatı kendimiz gerçekleştiriyoruz. Besim Başkanımız engelli medikal malzeme desteğine çok önem veriyor. Bizde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Gelen başvurulara ivedi bir şekilde cevap verip, vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Besim Başkanımızın öncülüğünde sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte” diye konuştu.