Manisa’da öğrencilere müjde

Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları, kaygıları bildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, öğrencilere çamaşır kafe, öğrenci lokantası, güne merhaba çorbası gibi çok sayıda müjde verdi.

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin ölümünün 61’inci yılında anıldığı ‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinlikleri, ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ söyleşisi ile devam etti. Moderatörlüğünü tarihçi ve yazar Pelin Batu’nun yaptığı söyleşide Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öğrencilerle buluştu. Pelin Batu’nun sorularını yanıtlayan Başkan Ferdi Zeyrek açıklamalarda bulundu.

‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinliklerine değinen Başkan Ferdi Zeyrek, “Ahmet Bedevi’nin hayal ettiği bir Manisa var. Yeşil bir Manisa ve yaşanılabilen bir kent hayali var. Yarınlara bunu aktarmak istiyordu. Biz onun vizyonunu, onun hayallerini gerçekleştirmek adına bu haftayı Yeşil Manisa Çevre Günleri ve Ahmet Bedevi Haftası olarak geçiriyoruz. Ayrıca bugün Manisa’mda ilk defa yapılan ‘Yeşil Manisa Zirvesi’ oluşturduk. 3 günün sonunda çok güzel bir çalıştay olacak ve rapor halinde Manisa’mda olan herkesle bunu paylaşacağım. Manisa’nın değerlerini gün yüzüne çıkartmak için ve bu değerleri herkesle paylaşmak için kaygı duyan biriyim” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, söyleşide öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetleri de anlattı. Üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen ücretsiz ring seferlerine de değinen Zeyrek, “Bizim öğrenci yurtlarımız ve üniversite arasında bir yol var. Bu yolda ücretsiz ring hattı sağladık. Bir belediye için çok da basit yapılabilecek bir şey. Ama bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş. O ring hattı yolculuğuna ben de öğrencilerimizle birlikte katıldım. Öğrencilerimize, öğrenci gözünden Manisa nasıl bir yer diye sordum. Onların kaygılarını çok iyi anlayabiliyorum. Dedim ki ben cevap vereyim bu soruya. Manisa öğrenci için çekilmez bir yer. Sosyal hayat olmayan bir yer. İlk fırsatta İzmir’e kaçmak istediğiniz bir yer. Birçok yokların olduğu bir yer deyince öğrenci kardeşlerim anlatmaya başladı. Ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Bir belediye başkanının karnesi 31 Mart günü yapılan seçimler değildir. Bir belediye başkanının karnesi şehrin dışarıda nasıl temsil edildiğidir. Oradaki öğrenci kardeşlerim kendi şehirlerine gittiklerinde Manisa’yı bu şekilde anlatmaları bizim karnemizin geçersiz not aldığını gösterir. Seçimi kazanmak veya kaybetmek sadece sonuçlardan biridir. Bir kişinin kazanıp şehrin kaybettiği bir seçime ben yokum” diye konuştu.

“İSTEDİKLERİ OLACAK”

Üniversite öğrencilerine yaşadıkları sosyal hayat sıkıntılarını bildiğini söylediğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Kütüphane eksikliğini, öğrenci lokantalarının olması gerektiğini ve öğrencilere yönelik projelerimi paylaştım kendileriyle. Önümüzdeki dönem kendileri için güne merhaba çorbasıyla başlayacağız. Üniversitede bir tane çamaşır kafe kuracağım. Çamaşırlarını yıkamakta çok büyük sıkıntılar yaşıyor yurtta kalan öğrenciler. Yurdu yaşamış biri olarak zaten bunları biliyorsunuz. Çamaşır kafede ücretsiz bir şekilde onların çamaşırlarını yıkayacağız. Hatta ütü imkânı da vererek kendi ütülerini de yapmalarını sağlayacağız. Bir süre sonra öğrenci lokantaları kurulacak. Çok cüzi miktara yemeklerini verebileceğim. Onların istedikleri sosyal yaşantıyı da kendilerine sağlayacağım. Manisa’nın bir tane kültür merkezi yok. Onları tiyatro, sinema ve bale salonlarına kavuşturacağım. Benim hayalimdeki Manisa’da bunlar var. Benim hayalimdeki Manisa’da şu var. Siz buradan ayrıldıktan sonra gittiğiniz şehirlerinizde ‘Manisa’da şunlar var. Gelin hep birlikte Manisa’ya gidelim’. Artık Manisa’da yaşayan bir kişinin özlendiği değil, özlenilen yerin Manisa olması benim en büyük hayalim ve hedefim” dedi.