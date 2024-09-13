Manisa’da sorunlara çözüm

BirGün EGE

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallere yeterli su ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde de yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondajdan saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşıldı. Analiz sonucuna göre sondajın bağlantısı mahallenin içme suyu deposuna bağlanacak.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Tunga mahalle sakinleri adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Tunga, “50 yıllık su sorunu Ferdi Başkanımızın göreve gelmesiyle son buldu. Göreve geldiğinde MASKİ Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdik. Sondajımız çakıldı ve güzel sonuç alındı. Başkanımız sağ olsun sesimizi duydu, ilgilendi. Çalışmalardan çok memnunuz. Köyümüzün 50 yıllık içme suyu sorununu çözdüğü için Sayın Ferdi Zeyrek Başkanımıza selamlarımı iletiyorum, yaparsa Ferdi Başkan yapar” dedi.

Yurttaşların kışın ısınmada Manisa’da sorunlara çözüm MASKİ Genel Müdürlüğü, Tepeköy Mahallesi’nde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Başkan Mimar Ferdi Zeyrek, Soma’da kış aylarında yaşanan ısınma sorunu için 23,5 milyon liralık altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti sorun yaşamaması için çalışmalar da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ısıtma sistemi altyapısı iyileştirmeleri için 23,5 milyon liralık yatırım yaptı. İyileştirmelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’yi ziyaret etti.

Başkan Zeyrek, “Altyapıda 23,5 milyon liralık yatırımla üzerimize düşen iyileştirmeleri tamamladık. Bugün de Sercan Başkanımla termik santralı ziyaret ettik. Torku’nun yetkilileri ve Genel Müdürümüzle Somalı vatandaşlarımızın sorun yaşamaması konusunda neler yapabilecekleri hakkında görüşmeler yaptık. Torku’dan kaynaklanabilecek her türlü sorunda kendilerinin yanında olduğumuzu, kış günlerinde Somalı vatandaşlarımızın soğukta kalmak istemediklerini dile getirdik” dedi.

Çevre kirliliği ve filtre sistemlerine de dikkat çeken Başkan Zeyrek, “Santraldan çıkan kara dumanların ve çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçmelerini istedik. Filitrasyon konusunda 2027’ye kadar süre aldıklarını ilettiler. Biz de buradan hem Torku yetkililerine hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Soma’mız bu kara dumanların altında kalmasın. Filitrasyon sistemi için Torku yetkililerine yaptırımlarınızı yapın. Yarınlara bırakacağımız temiz bir çevre Manisalı vatandaşlarımızın hakkı. Bu konuda Somalı vatandaşlarımla her zaman için birlikteyim. Hem kışın soğuk günler geçirilmemesi hem de soğuk havalarda bu isli havanın solunmaması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.