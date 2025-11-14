Manisa’da sosyal belediyecilik büyüyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Sarıgöl ilçesine kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Akdeniz, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Besim Başkanım, yola çıkarken verdiğimiz sözlerin 18 aylık zaman zarfında yüzde 30’unu gerçekleştirdik. Hem Kent Lokantası’nın hem Halk Mandıra’nın ve Hayvan Barınağı’nın hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan, beraber yol yürümekten, beraber hizmet etmekten onur duyduğum Ferdi Zeyrek Başkanıma Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Hayvan Barınağı’nın açılışını gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. 35 mahallemizin, 36 bin hemşehrimizin gönlü rahat olsun” dedi.

Sosyal demokrat belediyelerin farklılığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kent Lokantası açılıyorsa bunun iki mimarı var. Biri Türkiye’ye Kent Lokantası kültürünü getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikincisi de İstanbul’da başlatılan güzel hizmeti Manisa’ya getiren, sosyal demokrat belediyecilikle buluşturan ama elim bir kaza nedeniyle aramızda olmayan Ferdi Zeyrek Başkanım. O olmasaydı, bu hizmetler olmazdı. Manisa’ya bir sözümüz var. Manisa’da hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. İnsanlar karınlarını doyurabilsin. Bu temel belediyecilik hizmetini AKP alaya aldı” diye konuştu.

Başkan Dutlulu, “15 yıldır yapılmayan yatırımları Ferdi Başkanımız başlattı. Devam ettiriyoruz. Hem sıcak asfalt hem soğuk asfalt için muhtarlarımızla konuştuk, sözlerimizi verdik. Bunlar büyük yatırım yapamaz dediler. Onları da yapıyoruz. Sarıgöl’ümüze yıllardır ihtiyacı olan otogarı yapacağız. Güzel bir kültür merkezi yapacağız. Barınağımızı bitirdik. Güzel hizmetler yapıyoruz” dedi.

İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında sosyal demokrat belediyelerin önemli rol üstlendiğine değinen Başkan Dutlulu, “Ülke öyle bir noktaya geldi ki bu Kent Lokantaları, Halk Mandıra insanlar için ihtiyaç oldu. Bunu karşılamak da sosyal demokrat belediyelerin görevi. Bizim ile dalga geçenlerin Kent Lokantası açmaya başlaması bizim için bir gurur. Onlar için de utanç kaynağı. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bu ülkenin insanlarının Kent Lokantalarına ihtiyacı olmasıdır. Yakında Manisa Kart’ı başlatıyoruz. Sadece Manisa Kart’ta tanımlı olan insanlar Kent Lokantası ve Halk Ekmek’ten faydalanacak. Sarıgöl’de vatandaşlarımıza Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi olarak bundan sonra en iyi hizmeti ulaştıracağız. Sarıgöl’e hizmetlerimiz sürecek. Hem sosyal hem de proje alanında hizmetlerimizi göreceksiniz” dedi.