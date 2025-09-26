Manisa’da sosyal projeler start aldı

BirGün EGE

Gördes’teki projeler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katıldığı törenle hizmete alındı. Ferdi Zeyrek’in adını taşıyacak kütüphane ve bilim merkezi, Şehit Reşat Ergin Çocuk Evi ile halkın sofrasına bereket katacak Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Halk Kasap, Halk Balık, Halk Yumurta ve Çırak Kafe törenle açıldı.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu katıldı.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, “SPİLAŞ ile anlaşarak Halk Mandıra’yı buraya getirdik. Mezbahayı devraldıktan sonra da Halk Kasabımızı burada açtık. Gördeslilere sağlıklı, hijyenik et sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Yumurta’da her hafta 700 koli yumurta satıyoruz. Kent Lokantamızdan da pazartesi günleri 250 kişi, hafta içi ise 100 kişi civarında vatandaşımız yararlanıyor. Güneşli mahallemizde de aynı sayılara ulaşacağız. Ayrıca 50 çırağımıza da her gün ücretsiz yemek veriyoruz” dedi.