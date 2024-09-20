Manisa’da su sorununa çözüm

BirGün EGE

Manisa’daki su sorunları başta olmak üzere Gediz Havzası’nda, Havza Yönetim Planı’nın başarılı şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen ‘Manisa Su Çalıştayı’ başladı. ‘Bir Damla Su, Geleceğin Umudu’ sloganıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü birlikteliğinde bu yıl ilki yapılan çalıştay iki gün sürdü.

Su konusunun hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek “Hayatımızda suyun olmadığını varsayalım. Ya da, günlük sadece 50 litre su ile yaşamak zorunda kaldığımızı, bu sorunları çözemediğinde günlük 25 litre suyla yaşamak zorunda kalan insanlardan olduğumuzu düşündüğümüzde inanın ki uykularımız kaçıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde susuzluktan kaynaklı göçlerin olacağı, dünyada su savaşlarına doğru gittiğimiz günler maalesef kapımızda. 100 milyondan fazla insanın iklim mültecisi olabileceği, su savaşlarının başlayabileceği, insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımın yaşanabileceği uyarısını yapmak zorundayız. Su konusunda herhangi bir önlem almazsak yakın tarihte dünyamızda yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi olduğunu asla ve asla göz ardı edemeyiz. 20 yıl önceye kadar Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı yılda 4000 metreküptü. Şu an 1500 metreküpe kadar düştü! 10 yıl, 20, 30 yıllık süreçte Güney Afrika’nın yaşadığı bu sorunu biz de Türkiye olarak yaşayabiliriz. Bunu görmezden asla ve asla gelemeyiz” dedi.

BURADA BİTMİYOR

Hayati derecede önemli olan su sorununa ve suyun geleceğine değinilen çalıştayın tamamlandığını belirten Başkan Zeyrek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalıştay burada bitmiyor. Hem yıl içinde su sorunu ve bu sorunun etkilerini konuşacağız, hem uyarılarda bulunacağız. Farkındalık yaratmak için kampanyalar başlatacağız, hem de önlemler alacağız. Bu çalıştaya katkı sunan başta değerli bilim insanlarına, katılımcılara, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Diler ve isterdim ki, bugün burada olmayan ilgili kurum temsilcileri de katılım sağlasalardı. Birlikte, ortak akılla hayata geçireceğimiz bu çalışmalara dâhil olsalardı. ‘Bir Damla Su, Geleceğin Umudu’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Manisa Su Çalıştayı’na, 300’e yakın seçkin bilim insanı, ilgili kurum temsilcileri ve bu konuda çalışan uzmanlarımız katıldı. Oluşturduğumuz yuvarlak masalarda Manisa İli’nin ve Gediz Havzası’nın su sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.”

Başkan Ferdi Zeyrek, iki gün süren çalıştayda 10 başlık altında çözüm önerilerinin sunulduğu sonuç bildirgesini okudu.

İki gün süren çalıştayda çözüm önerilerinin yer aldığı başlıklar şu şekilde: Sanayide su yönetimi, içme ve kullanma su yönetimi, atıksu ve arıtma çamurları yöntemi, tarımda su yönetimi, yeraltı ve yerüstü suların yönetimi, tüketim alışkanları ve su yönetimi, Gediz Nehir Havzası entegre yönetimi, geleneksel olmayan su kaynakları, su verimliliği ile Manisa’nın su kaynakları ve su yönetimi.