Manisa’da tüm yollar yenileniyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, başlayan asfalt sezonuyla birlikte il genelindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 1706 sokakta başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı. Mevcut kilit parke taşlar sökülerek sıcak asfalt serimi yapıldı.

MODERN HALE GETİRİLECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarda 750 ton sıcak asfalt kullanılarak yol konforlu ve güvenli hale getirildi. Tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırımlarda da çalışmalarına başlayacak. Düzenlenen kaldırımlar modern hale getirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İl genelinde olduğu gibi şehir merkezinde de asfalt ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve deforme olmuş Konuk Caddesi ve Belediye Caddesi ile 1706 sokakta yol çalışması yaptık. Eski kilit parke taş döşeli yolu 750 ton sıcak asfalt kullanarak konforlu hale getirdik. Çalışmalarımız mevsim şartları elverdiği ölçüde devam edecek” dedi. Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Muhtarı Fevzi Ateş, daha önceki kilit parke döşeli yollarda sık sık göçüklerin olduğunu yapılan asfalt çalışmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı’nda 23 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Spil Dağı yol çalışmasının tamamlanmasının ardından, milli parkı ziyaret eden vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak. Spil Dağı Milli Parkına yapılan 23 kilometrelik yol çalışması hakkında Fen İşleri Dairesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü saha sorumlusu Ali İhsan Ören, “Besim Dutlulu Başkanımızın talimatları ile Spil Dağı Milli parkında bulunan 23 kilometrelik yolu sathi kaplama çalışması ile yeniliyoruz. 23 kilometrelik yolda bin 300 ton civarlarında emülsiyon ve 2 bin 300 ton mıcır kullanarak yolumuzu yeniliyoruz. Halkımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için, belirlenen plan ve program çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz” dedi.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

Spil Dağı Milli Parkı’nın, Manisa’nın simgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Milli Parkımızı ziyarete giden vatandaşlarımızın yol güvenliğini ve konforunu arttırmaya yönelik yeni bir çalışmaya başladık. Spil Dağı’na çıkan yolda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de Manisa’yı ziyaret gelen konuklarımızın görmek istediği ve ziyaret edeceği önemli bir destinasyon bölgesine ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yolun yenilenmesiyle Manisa’nın turizmine destek olacağı beklentisindeyiz. Yolumuzu en kısa zamanda tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Manisa’mızın 17 ilçesinde, ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.