Manisa’da üreticilere tam destek

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik, üreticilere her alanda destek olmaya devam ediyor. “Destek Bizden, Hasat Sizden” sloganıyla hayata geçirilen yeni hibe programı kapsamında arpa ve buğday üreticileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile Zeytin, Kiraz, Erik, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Badem, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane gibi ağaçları bulunan çiftçilere önemli destekler sağlanacak. 15 Ağustos Cuma günü itibariyle başvuruların alınmaya başlandığı hibe programına başvurular, 15 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “Destek Bizden, Hasat Sizden” ilkesiyle çiftçiye sunacağı destekler şu şekilde:

Arpa ve Buğday Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 50 dekarı geçmeyen ve arpa veya buğday ekeceği boş arazisi 5000 metrekareden az olmayan üreticiler faydalanabilecek.

Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu veya Süt Otu Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık en az 5000 metrekare yem bitkisi ekebilecek boş arazisi olan ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmış 2025 üretim yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığını gösteren belgelerinde en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvan varlığı olan üreticiler faydalanabilecek.

Gübre ve Aminoasit Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 50 dekarı Zeytin, Kiraz, Erik, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Badem, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb dikili olan arazi varlığı 20 dekarı geçmeyen üreticiler faydalanabilecek.

Tüm hibe başvuruları için 2025 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya Çiftçi Belgesi zorunluluğu bulunuyor. Yem bitkisi tohumu desteği için ayrıca 2025 yılına ait Küçükbaş / Büyükbaş Hayvan Varlığını Gösterir Belge de istenecek.

Başvurular, 15 Ağustos - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için manisa.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.

HEDEF GÜÇLÜ TARIM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hayvanlarımızın gıdasına, çiftliklerimizin verimine doğrudan etki edecek bu desteklerimizle hem çiftçilerimizin maliyetlerini düşürecek hem de hayvanlarının sağlıklı gelişimine katkı sunacağız. Meyve bahçelerimizin canlılığı, zeytin ağaçlarımızın bereketi için de tam destek veriyoruz. Bu desteklerimizi geleceğimize yatırım olarak görüyoruz. Manisa tarımının her geçen gün daha da güçlenmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz ürettikçe, bizler de onların yanında durmaya, ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimizin emeği daim, kazancı bol olsun” dedi.