Manisa’da üreticiye tohum desteği sürüyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunuyor. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini artırmayı hedefleyen projede 564 bin 75 kilogram tohum il genelindeki üreticilere teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Gölmarmara’da üreticilere arpa, buğday, 5’li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumlarının teslimi yapıldı.

107 üreticiye 23 bin 700 kilogram tohum teslim edildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, “İhtiyacı olan herkesin yanında olacağız” dedi. Başkan Akın, “Ürettikleri ürünün karşılığını alamıyorlar. Bugün Manisa genelinde 565 ton tohum desteği vererek çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah bu tohumlar bereket getirir, kazanç sağlar ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunur” dedi.

Başkan Akın, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e verdiği sözleri tuttuğu için minnettar olduğunu söyledi. Kadın Çiftçi Emine Çelik de, “Ben kendim çiftçi kızıyım. Kendimde çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. Çiftçimize tohum desteğinde bulunulması çok güzel bir şey” dedi. 13 tane büyük baş hayvanı olan Nejdat Özcan ise tohum desteği ile alakalı, “Yapılan destek çok iyi. Çiftçide para yoktu. Bütçemize katkı oldu. Büyükşehir bizleri mağdur etmedi. Karınca kararınca hepimiz destekten yararlandık” dedi.