Manisa’da yangınlar için gönüllü itfaiyecilik projesi

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli İtfaiye Amirliği ziyaretinde, yangınları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek için gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine başlanacağını duyurmuştu. Çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem, yangın gibi afetlerde daha bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni hayata geçiriyor.

Projeye katılmak isteyen Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi manisa.bel.tr üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler. Gönüllülere, 36 saat teorik ve 36 saat pratik eğitim verilecek. Eğitimler, hem uzaktan eğitim imkânı sunacak hem de hafta içi ve hafta sonu uygulamalı eğitimlerle desteklenecek. Böylece farklı meslek gruplarından vatandaşların da projeye katılımı sağlanacak. 20 kişilik sınıfların oluşmasıyla birlikte eğitimlere başlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Bu projenin vatandaşlarımızın afet bilincini artıracağına ve daha güvenli bir şehir olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı projeye katılmaya davet ediyoruz” dedi.