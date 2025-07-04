Manisa’da yangınlara karşı soluksuz mesai

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, özellikle son dönemde, orman yangınlarına karşı soluksuz bir mücadele veriyor. Ekipler, büyük bir özveri aralıksız görev yapıyor. İtfaiye ekipleri, 1 Ocak 2025'ten bu yana geçen altı aylık süreçte ise toplamda yaklaşık 5 bin olaya müdahale ederken yaz aylarıyla birlikte artan yangınlarla birlikte yoğun mesaine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, itfaiyenin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti.

Artan hava sıcaklıkları ve orman yangınları riskine de dikkat çeken Başkan Dutlulu, yurttaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yılın ilk altı aylık döneminde 4 bin 939 olaya müdahale etti. Müdahalelerin büyük bir kısmını 4 bin 27 olay ile yangınlar oluştururken itfaiye ekipleri bunun yanı sıra 520 kurtarma operasyonu ve 355 trafik kazasında da önemli görevler üstlendi.

Ayrıca, doğal afetlere karşı da aktif rol üstlenen itfaiye ekipleri, 37 sel ve su baskınına müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı. 365 gün, 24 saat görev başında olan itfaiye ekipleri, yoğun çalışma temposuyla birçok olaya zamanında müdahale etti. Özellikle yaz aylarında artış gösteren anız ve orman yangınlarına karşı aralıksız mücadelesini sürdüren ekipler, çiftçileri ve yurttaşları, anız yakmamaları, sigara izmaritlerini atmamaları için uyarıp yangınlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Başkan Dutlulu, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her an hazır bekliyor. Ancak takdir edersiniz ki yangınların büyük bir kısmı insan kaynaklı nedenlerle çıkıyor. Bu yüzden, tüm hemşehrilerimi özellikle yaz aylarında daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki yangınlarla mücadele sadece itfaiyenin değil, hepimizin görevi. Vatandaşlarımızın göstereceği her türlü hassasiyet, ekiplerimizin omuzlarındaki yükü hafifletecek ve gelecekte daha yeşil bir Manisa için atılmış önemli bir adım olacaktır” dedi