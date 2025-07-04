Manisa’da yaz spor okullarına büyük ilgi

BİRGÜN EGE

Manisa’da Yunusemre Belediyespor tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla açılan yaz spor okulu kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

14 branşta Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle organize edilen kursların açılışı yapıldı. Muradiye Sosyal Tesisleri’nde organize edilen açılış programında yüzme ve judo kurslarını ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaptığı açıklamada, ‘‘Bu yaz 2 binin üzerinde öğrencimize hizmet vereceğiz. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.