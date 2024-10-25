Manisa’da yüzlerce zeytin ağacı taşınıyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün talebi üzerine, 7. Bölgede bulunan yatırımcı firmaya ait alandaki zeytin ağaçlarının kamu yararına kazandırılması amacıyla transplantasyon (nakil) çalışmalarını başlattı.

Yatırımcı firmanın yatırım sahasında bulunan yüzlerce zeytin ağacının korunarak farklı alanlarda değerlendirilmesi için harekete geçildi. Kent Estetiği Dairesi ekipleri tarafından sahada yapılan incelemeler sonucunda, ağaçların etap etap nakil işlemi için programa alınması kararlaştırıldı. İlk adım olarak, belirlenen bölgede budama faaliyetlerine başlandı. Budanan ağaçlar, nakil süreci tamamlandıktan sonra Karaoğlanlı’da bulunan serada yeniden dikilmek üzere hazırlandı.

Kent Estetiği Dairesi ekipleri, şu ana kadar tahmini 100 zeytin ağacının budamasını tamamladı. Ekipler, 50 adet zeytin ağacını Karaoğlanlı’daki seraya dikimini gerçekleştirdi. Bu kapsamda yürütülen transplantasyon çalışmaları, çevre duyarlılığı için atılmış önemli bir adım oldu.