Manisa’da Zafer Haftası heyecanı

Mahir KANAAT

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlatılan ve kurtuluş günleri ile devam eden konser etkinlikleri, 21 Eylül’e kadar sürecek. Bugüne kadar Selendi, Kula, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir ve Gölmarmara’da gerçekleşen konserler farklı ilçelerde devam ediyor.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bando gösterileri, oyun alanları, karnaval çadırları, tek teker bisiklet, jonglör, gösteriler, yüz boyama, mini disco ve mini sirk gibi etkinlikler merkez ve ilçelerde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor. Konser ve etkinlikler bugün Akhisar ve Ahmetli’de devam ediyor. Akhisar’da Sertab Erener sahne alırken, Ahmetli’de ise Manuş Baba konser veriyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında merkez ve ilçelerde düzenlenen konserler şu şekilde: 7 Eylül - Turgutlu - İkilem, 7 Eylül - Saruhanlı - Leman Sam, 8 Eylül - Şehzadeler - Funda Arar, 12 Eylül - Kırkağaç - Rubato, 13 Eylül - Soma - Ceylan Ertem, 21 Eylül - Köprübaşı - Ali Çakar.” Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 8 Eylül saat 20.30’da başlayacak Fener Alayı ile sokaklar aydınlanacak. Kortejin sonlanacağı Cumhuriyet Meydanı’nda görkemli bir 3D Mapping gösterisi gerçekleştirilecek. Bu etkileyici gösteride, Manisa’nın tarihi ve zaferlerle dolu geçmişi, meydanda kurulan dev projeksiyon sistemleriyle üç boyutlu yansıtılacak. Işık ve ses efektleriyle zenginleştirilecek bu gösteri, zafer coşkusunu görsel bir şölene dönüştürecek. Yapılan şovun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’da sanatçı Funda Arar, Manisalılar’a müzik ziyafeti sunacak.