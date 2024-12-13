Manisa’nın gastronomi kültürü fuarda tanıtıldı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar ve Kongresi, turizm sektörünü bir araya getirdi. Fuarda yerini alan Manisa standı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Manisa’nın tanıtımı ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı’nda, Manisa ve 17 ilçesinin de tanıtımı için çalışmalar yürüttü. Fuarda Manisa'nın kültürel zenginlikleri ve gastronomi standı büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 60 seyahat acentesi, 30 otel yöneticisi, yaklaşık 20 farklı şehirden ziyaretçi, yaklaşık 40 şirket sahibi ve 2 binin üzerinde katılımcı standı ziyaret etti. Ziyaretçilere, mesir baharatlı yaprak sarma, üzüm çekirdeği unlu ve üzüm pekmezli kurabiye, mesirli cookieler, taban simidi, labneli kanepeler, otlu poğaça, üzümlü kek, koruk şerbeti gibi ikramlarda bulunuldu. Fuar boyunca Manisa standını ziyaret eden katılımcılar yapay zekâ yardımı ile fotoğraf çekimi yaptılar. Fotoğraf çekiminde katılımcılar antik dönemi yansıtan fotoğraflar ile geçmişe gitti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa’nın tarihini, doğasını ve mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak için önemli adımlar attık. Aigai ve Philadelphia kazılarına katkı sağlayarak Manisa’nın tarihi mirasını yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.