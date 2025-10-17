Manisa’nın geleceği için ilk adım

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan imar planları görüşüldü.

Yıllardır çözülemeyen sorun haline gelen imar planlarıyla ilgili meclis gündeminde yapılan oylamada 1/5000’lik planlar oy çokluğu ile kabul edildi.

Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan 1/5000’lik imar planının oylanmasının yapıldığı gündem maddesiyle ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Şu an ki sıkıntıdan Manisa’nın tamamı etkileniyor. Hepimiz plansızız. En küçük mahkeme sürecinde dahi çok büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Biz şimdi sorunun yüzde 90’ını çözmek için adım attık. Kalan yüzde 10’a da sırtımızı çevirmiyoruz. O çalışma zaten çoktan başladı. Bunu iki parça olarak yapıyoruz. Yeni açılacak yerler ile ilgili hızlı bir şekilde kurum görüşlerini alıp devam edeceğiz” dedi.

İmar konusunun herkesi ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, “Bu şehir yaklaşık 20 seneden fazla bir süredir imar bekliyor. Yapılmaya çalışılıyor bozuluyor, biz burada ilk başta imarı bozulmayacak bir halde çıkartalım, 1/5000’lik planımızı yapalım dedik. Planda mahkemenin bizi eleştirdiği her şeyi değiştirdik. Bu plan bizim için yeterli değil, tabi ki mağduriyetler oluşacak. Zaten şu an bütün şehir mağdur. Biz bu mağduriyetleri azaltmaya çalıştık. Hızlı bir şekilde o mağduriyetleri de engellemek için çalışacağız” diye konuştu.

Bunu imarın önünü açma projesi olarak görmeyi istediğini söyleyen Dutlulu, şöyle devam etti; “Tarım alanlarını dönüştürüyor diye eleştiri geliyor ama orada çok büyük yeşil alanlar oluşturabiliriz. Planlarda zaten var, oluşuyor. Benim hoşuma giden de var, eleştirdiğimiz 15-20 katlar da var. Onları da düzeltiriz daha makul katlar, yükseklikler veririz. Donatı alanlarını yükseltiriz, emsalleri daha makul seviyelerde veririz. Kısa vadede önce 1/5000’lik, 1/1000’lik planları çözelim, Manisa’yı plansız bırakmayalım. Sonrasında da eksik sorunları çözerek 2026 yılı içinde Manisa’nın imar sorununu hep birlikte çözmüş olalım. Manisa’mıza yeni planımız hayırlı olsun.”

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL

Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin kararı ile alınan yürütmeyi durdurma kararına yönelik hazırlanan Manisa İli Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Merkezleri ile Bağlantılı Muhtelif Mahallere Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Değerlendirilmesi ile ilgili gündem maddesi oylamaya sunuldu.

AKP ve MHP’nin çekimser kaldığı gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.