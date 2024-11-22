Manisa’nın hibe destekli tohumları toprağa ulaştı

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinin dağıtımını tamamladı.

Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini artırmayı hedefleyen proje kapsamında il genelindeki üreticilere toplamda 564 ton hububat tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tohumlarını üreticiler, bereketli bir hasat beklentisiyle toprakla buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı tohum desteğinden memnun olduğunu belirten Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi Muhtarı Kamil Uysal, “Ferdi Başkanımızın destek sağladığı tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Çiftçilerimizin tepkileri çok olumlu. Vatandaşlarımız, bu desteklerin devamını bekliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağladığı tohum desteği, gübre desteği, sepet ve sergi bezi desteği için başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

ANDİNO CİNSİ BUĞDAY

Yapılan tohum desteğinden faydalanan Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi’nden üretici Niyazi Kaçar, 20 yıldır çiftçilikle uğraştığını söyledi. Kaçar, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibe ile verdiği Andino cinsi buğday tohumlarını ektik. İlk defa böyle bir destek aldık, çok memnunuz. Eğer bu tohumun verimi de güzel olursa, daha da memnun olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çökelek Mahallesi üreticilerinden Ergün Ersoy, “5’li karışım tohum ile ekime başladım. Bu projeye, muhtarlığımızın bilgilendirmesiyle başvuru yaparak onayımızı aldık. Doğduğumdan beri çiftçilik yapıyorum ve daha önce böyle bir destek almamıştım. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Geldiğimiz ilk günden itibaren hem tarımsal hem de hayvansal üretimi geliştirmek adına birçok projeye imza atmaya başladık. Bu yeterli değil tabi ki. Birçok projemiz önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Sizlerin desteğe ihtiyacı vardı, yaptığımız bu destekler az bile. Bu bir başlangıç, bunların devamı gelecek. Daha da çok kazanç getirecek desteği vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu destekleri 17 ilçemize eşit bir şekilde yapıyoruz” dedi.