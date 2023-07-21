Manisa’nın yüzde 80’ideprem riski altında

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri, Manisa’da olası depremle ilgili analizleri içeren bir rapor yayımladı. Raporda kentin nüfusunun yüzde 80’inin olabilecek depremde risk altında olduğu belirtildi.

Mahir KANAAT

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından hazırlanan ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Manisa Coğrafyasıve Depremsellik' başlıklı raporyayımlandı. Hazırlanan raporda, Manisa coğrafyası ve fayhatlarının özellikleri, depremgeçmişi ile afet yönetimi hakkında bilgiler verildi.

Raporda Manisa'nın BatıAnadolu Fay Hattı'nın üzerinde olması nedeniyle depremlerden sıklıkla etkilendiğine dikkat çekildi. Manisa'daki diri faylarla ilgili de bilgi verilen çalışmada kentteki fayın 15 ve 25 kilometre uzunlukta iki bölümden oluştuğu ve toplamda 40 kilometre uzunluğa sahip olduğu ifade edildi.

Fayların deprem üretme potansiyellerinin de yer aldığı raporda şunlara yer verildi: “Manisa Fayı’nın 6.97 yani yaklaşık 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilme potansiyeli bulunuyor. Manisa'dan Sarıgöl'e kadar uzanan Gediz Grabeni Fay Sistemi ise 7.69 büyüklüğüne kadar deprem üretebilme gücüne sahiptir.”

Raporda 1990 yılından bugüne kadar Manisa'da 74 bin depremin gerçekleştiği ve bunların çoğunlukla 6'dan daha küçük sarsıntılarda olduğuna dikkat çekildi. Raporda kentteki son büyük depremin 178 yıl önce yaşandığı ve tehlikenin söz konusu olduğu belirtilerek, “Bu fayların deprem üretme dönemleri de belirli bir düzene sahip değil. Örneğin 926, 1595 ve 1845 yıllarında deprem ürettiği tespit edilen Manisa Fayı'nın çok geniş ve değişik aralıklarla deprem ürettiği görülüyor. Son depremini 178 yıl önce gerçekleştirmiş olan fayda günümüz itibarıyla da bir tehlikenin söz konusu olduğu aşikâr” denildi.

Manisa merkezi ve büyük ilçelerin fay hatlarına olan yakınlığına dikkat çekilen raporda, “Manisa il sınırlarında bulunan faylara bakıldığında, batıdan doğuya doğru önce merkez ilçeler olan Yunusemre ve Şehzadeler, devamında iseTurgutlu ve Salihli ilçelerinden geçerek; Alaşehir ve Sarıgöl'e kadar devam eden ve oldukça büyük depremler üretme potansiyeli bulunan fayların yer aldığı görülüyor. Bununla birlikte Akhisar ve Soma ilçelerinde de çok sayıda fay yer alıyor. Bu durum Manisa ilinin yaklaşık 450 bin nüfuslu merkezi ile 100 binin üzerinde nüfusa sahip diğer beş ilçesi olan Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma ve Alaşehir'in, önemli depremler üretme potansiyeli bulunan fayların üzerinde veya çok yakınında kurulduğunu gösteriyor. Merkez ilçeler ve en fazla nüfusa sahip bu beş ilçe toplamda 1 milyon 168 bin 180 nüfusa sahip ve bu sayı, Manisa ilinin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor” ifadelerine yer verildi.

BÜTÜNLEŞİK BİR AFET YÖNETİMİNE İHTİYAÇ VAR

Raporun son bölümünde yapılması gerekenlerle ilgili ise şunlar dile getirildi:

“Manisa’nın tüm yerleşim alanlarında bütünleşik bir afet yönetimine ihtiyaç var. Yaşanan afetlerden sonra özellikle de azınlıklar, gelir seviyesi düşük bireyler, yaşlılar gibi çok sayıda dezavantajlı grubun daha ağır bir biçimde etkilendiği ve önceki yaşam koşullarına dönmelerinin uzun sürdüğü biliniyor. İl genelindeki ve ilçeler özelindeki nüfus büyüklüğüne ek olarak, nüfusun yaş tablosu ve dezavantajlı gruplarının belirlenmesi ve söz konusu gruplara yönelik özel çalışmaların yapılması; afetin her aşamasında meydana gelebilecek olumsuzlukların mümkün olan en az düzeye indirilmesi açısından hayati bir öneme sahip.”