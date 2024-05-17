Manisa’ya halk ekmek müjdesi

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisalılara verdikleri sözleri meclis üyelerinin de desteği ve katkılarıyla bir bir yerine getirdiklerini ifade etti.

Zeyrek, “İlk 2 ton su 1 Lira ve sonraki kademelerde yüzde 30’luk indirimi geçen ay hayata geçirdik. Ayrıca zorunlu kartlı sayaç uygulamasına da son verdik. Bununla ilgili hemşerilerimizden aldığımız güzel geri dönüşler, bizleri mutlu ediyor. Bir diğer sözümüz olan halk ekmek projemiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.